ИТ-дистрибьютор OCS будет продвигать оборудование китайского бренда Creality в России. 3D-принтеры производителя представлены в большинстве стран мира. Дистрибьютор обеспечит доступность решений на территории России. Разветвленная партнерская сеть OCS, а также информационная и техническая поддержка дистрибьютора помогут вендору расширить географию продаж. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В портфель OCS войдут 3D-принтеры Creality и аксессуары к ним. Оборудование вендора применяется в различных сферах: в промышленности и инженерии — для прототипирования, испытания конструкций и изготовления мелкосерийных деталей; в медицине — для создания протезов и имплантов; в дизайне — для моделирования, создания макетов и редких запчастей. Компания развивает индустрию 3D-моделирования больше десяти лет: в собственности бренда свыше 800 патентов.

Благодаря логистической и сервисной поддержке OCS вендор Creality расширит географию продаж, а также усилит присутствие в тех регионах РФ, где продукция бренда уже представлена. Канал сбыта дистрибьютора включает больше 7 тыс. партнеров, около половины из которых являются региональными игроками. Кроме того, OCS планирует уделять внимание развитию компетенций партнёров в сегменте оборудования для 3D-печати и сканирования. Это позволит выявлять и закрывать потребности заказчиков в рамках решений вендора.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству OCS и Creality российский рынок 3D-оборудования получит оперативный доступ к портфелю решений производителя, а широкий спектр сервисов OCS и фокус на рост компетенций партнерского канала позволят этому сегменту уверенно развиваться», — сказал Артем Монин, директор департамента систем печати и сканирования OCS.