CS-Cart представил обновленную платформу для создания интернет-магазинов и маркетплейсов. Версия 4.22.1 объединяет ИИ-инструменты для повседневной работы, новые возможности поиска и покупки товаров и более гибкое управление доступом сотрудников. Об этом CNews сообщили представители CS-Cart.

Главное нововведение — встроенный MCP-сервер для подключения совместимых ИИ-ассистентов, включая ChatGPT и Claude. Сотрудники могут работать с каталогом, ценами, остатками и акциями через диалог с помощником. Например, попросить изменить цены группы товаров, подготовить описания карточек или определить, какие позиции пора пополнить.

ИИ-ассистент также помогает анализировать продажи: сравнивать периоды, категории, витрины и продавцов маркетплейса, получать сводки и графики. Его права на просмотр данных и выполнение действий настраивает владелец магазина.

Для привлечения покупателей добавлена выгрузка каталога в формате OpenAI. Она позволяет подготовить товары для передачи в ChatGPT после согласования с сервисом. Появление в рекомендациях не гарантируется, а заказ оформляется на сайте магазина. Также улучшена выгрузка в Центр продавцов Google.

Для российского рынка появилась интеграция с Yandex Commerce Protocol: покупатель может выбрать товар в «Алисе» или поиске «Яндекса» и перейти к оформлению заказа на стороне «Яндекса». Подключение требует выполнения условий сервиса. Дополнительно доступны «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит».

В обновлении расширены настройки прав администраторов и управление согласиями покупателей. Магазин может хранить историю согласий, запрашивать их повторно при изменении условий и предоставлять покупателям возможность отзыва через личный профиль.