Компания «Нартис» (входит в дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») передала первые электрозарядные станции Нартис-С160 для проекта города Москвы – «Энергия Москвы». Зарядные станции будут установлены в различных районах столицы. Об этом CNews сообщил представитель «Нартис».

Всего в рамках договоров поставки для Москвы завод «Нартис» до конца года поставит до 200 зарядных станций. Новые ЭЗС расширят городскую сеть «Энергия Москвы» и сделают быструю зарядку электромобилей более удобной для жителей и гостей города.

Станции мощностью 150 кВт с возможностью увеличения мощности до 160 кВт предназначены для быстрой зарядки электромобилей. В зависимости от модели и технических характеристик автомобиля зарядить аккумулятор с 10-20% до 80% можно будет за 20-40 минут.

Станции «Нартис» оснащены двумя коннекторами – CCS2 и GB/T, что обеспечивает совместимость с большинством популярных моделей электротранспорта.

Развитие зарядной инфраструктуры – одно из стратегических направлений деятельности «Нартис». Компания производит зарядные станции различной мощности, в том числе для электробусов Москвы и Санкт-Петербурга, а также других видов электротранспорта. Особое внимание предприятие уделяет локализации оборудования и разработке собственных технологических решений.

Зарядные станции «Нартис» работают на крупных автомагистралях, парковках супермаркетов, территориях отелей, бизнес-центров и других объектах инфраструктуры.