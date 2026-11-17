«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавила в сервис «Формы» возможность создавать анкеты, опросы и тесты с помощью искусственного интеллекта. Для генерации достаточно описать запрос в свободной форме. Также можно прикрепить текстовый документ, содержание которого ИИ использует при подготовке структуры формы и вопросов. Это помогает быстрее переходить от идеи к готовому опросу, не тратя время на ручную проработку его пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Пользователь может создать форму с нуля или дополнить уже существующую отдельными вопросами. Для этого нужно выбрать опцию «Создать с ИИ» и написать свои пожелания. Кроме того, ИИ в «Формах» от «МТС Линк» работает с текстовыми файлами. Например, организатор обучения может приложить к запросу программу или расшифровку вебинара и попросить подготовить тест для проверки знаний участников. Сервис проанализирует содержание материала и сформирует вопросы по основным темам. Импорт готовых документов и таблиц, содержащих опрос или анкету, позволяет продолжить работу с ними на платформе без необходимости переносить данные вручную.

В сгенерированной форме могут сочетаться вопросы разных типов: с выбором одного или нескольких вариантов ответа, свободным ответом, на установление соответствий и сортировку, а также оценочные шкалы.

Ранее в сервисе стали доступны другие ИИ-возможности, в том числе автоматическая проверка свободных ответов: ИИ оценивает ответы по критериям, заданным организатором, отмечает сильные стороны и аспекты, которые требуют доработки, а также предлагает учащимся рекомендации по улучшению. Один из способов визуализации ответов — облако слов. ИИ обрабатывает результаты опроса, объединяет совпадающие по значению понятия и наглядно показывает наиболее частые из них.

«Интерактивы на вебинарах помогают оценить интерес к теме и понять, какие аспекты стоит обсудить подробнее. Благодаря ответам участников можно, например, корректировать программу и содержание следующих мероприятий. Автоматизировав рутинные процессы подготовки вебинара и проверки материалов, организатор освобождает время для работы с аудиторией. Это позволяет уделять больше внимания тому, что нельзя делегировать нейросетям: живому общению, практике, разбору нестандартных проблем и обратной связи», — сказал руководитель направления «Экспертные мероприятия и коммуникации» «МТС Линк» Евгений Ленский.

«Формы» от «МТС Линк» — сервис для сбора обратной связи, проведения опросов и тестов, а также проверки знаний во время обучения и онлайн-мероприятий. С его помощью можно вовлекать аудиторию в интерактивные активности, проводить голосования, в том числе анонимные, собирать и анализировать ответы в режиме реального времени. «Формы» доступны как в окне вебинаров и встреч, так и отдельно — по ссылке, например для асинхронного обучения и исследований.