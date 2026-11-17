ИТ-дистрибьютор OCS автоматизировал операции с маркированной радиоэлектронной продукцией на складах в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Поддержка поэкземплярной прослеживаемости была настроена в системе управления складом Solvo.WMS. Об этом CNews сообщил представитель компании «Солво».

Маркировка разнообразных видов радиоэлектронной продукции, в том числе массовых товаров — таких, как смартфоны и розетки — стала обязательной с 1 мая 2026 г. С этого дня производители обязаны наносить код DataMatrix на каждую единицу товара. Уже этой зимой в силу вступят новые ограничения: склады должны будут передавать в ГИС МТ «Честный знак» информацию обо всех произведённых с товаром операциях. При этом отгружать немаркированную продукцию будет нельзя, даже если она была произведена или ввезена в страну задолго до появления соответствующих правил.

OCS Distribution входит в пятёрку крупнейших ИТ-компаний по результатам 2025 г. В номенклатуре дистрибьютора – более 40 тыс. наименований продукции более 300 отечественных и зарубежных брендов. С введением обязательной маркировки у каждого товара появился уникальный код, который нужно учитывать при каждой складской операции. Значительная часть электронных товаров уже идентифицируется по серийным номерам, которые используются при приёмке, отборе, контроле и обработке возвратов. Введение дополнительного идентификатора увеличивает объём работы, связанной с учётом продукции: в исключительных сценариях сотрудникам приходится дважды сканировать один и тот же товар двумя разными устройствами и вручную устранять ошибки. Для того, чтобы избежать избыточной нагрузки на персонал и повысить точность учёта кодов, на складах OCS Distribution работа с маркированным товаром была автоматизирована с помощью Solvo.WMS.

В системе управления складом Solvo.WMS предусмотрена возможность установить однозначное соответствие между серийным номером конкретного экземпляра продукции и его кодом в ГИС МТ «Честный знак». Такая схема позволяет использовать уже сохранённую в системе связь между двумя идентификаторами на последующих этапах обработки товара и сокращать объём дополнительных операций со стороны складского персонала. Функциональность Solvo.WMS для работы с маркированной продукцией предусматривает также поддержку поэкземплярного учёта, операций агрегации и разагрегации, обработку возвратов и обмен данными, необходимыми для выполнения требований системы маркировки.

Дополнительно в системе был реализован модуль интеграции с маркетплейсами. При сборке заказов Solvo.WMS автоматически формирует грузовые места под требования разных площадок. Когда заказ поступает на сортировочную станцию, оператору достаточно просто просканировать посылку, чтобы понять, для какого маркетплейса она предназначена. Также Solvo.WMS может автоматически получать PDF-этикетку по номеру заказа на маркетплейсе: в дальнейшем этот номер используется для отслеживания груза в процессе доставки.

Solvo.WMS работает на площадках OCS Distribution с 2007 г. Система развивается параллельно с логистической инфраструктурой компании и динамически подстраивается под изменения в бизнес-процессах.

«Для поддержания производительности нам было важно встроить новые операции в уже действующую операционную схему, а не создавать отдельный процесс для работы с маркированной продукцией. Solvo.WMS позволила нам это сделать в сжатые сроки. За счёт этого мы смогли сохранить привычную логику работы сотрудников и вовремя обеспечить соблюдение новых требований к прослеживаемости продукции», — сказал Александр Лисянский, руководитель отдела развития компании «О-Си-Эс-Центр».

«Основной принцип, которым мы руководствуемся при развитии Solvo.WMS, — это широкие возможности в части конфигурации и настройки бизнес-процессов без программирования. Если мы встречаемся с дополнительными требованиями со стороны заказчика или, как в данном случае, со стороны текущего законодательства, предполагающего обязательную поэкземплярную прослеживаемость продукции в ГИС МТ «Честный знак», мы можем легко реализовать все необходимые настройки», — сказал Алексей Смирнов, заместитель генерального директора по продажам «Солво».