IEK Group помогла создать систему электроснабжения на электрохабе «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Это центр быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС) в России, ориентированный, в первую очередь, на корпоративных клиентов, таких как таксопарки и каршеринги. Он располагает 56 портами с разъемами разных стандартов для любых типов электромобилей, оснащен зарядными станциями мощностью до 240 кВт. Отличительная особенность хаба ― комфортная зона для водителей, в которой можно поработать, выпить кофе или просто отдохнуть, пока идет «заправка». Об этом CNews сообщил представитель IEK Group.

«Совместный проект с «Электрохабом» стал для нас первым опытом работы в этом сегменте транспортной инфраструктуры. Спрос на электромобили растет и коммуникации для них активно развиваются. Учитывая специфику работы зарядных станций, они должны быть надежными и доступными. Мы обеспечили «Выборгский» комплексным решением для его стабильной и быстрой работы», — сказал директор департамента отраслевых проектов IEK Group Максим Смирнов.

Совокупная мощность электрохаба «Выборгский» ― 3 МВт. Большое количество зарядных портов позволяет пропускать большое количество автомобилей в одну единицу времени.

«Схема реализована таким образом, что даже когда мы обслуживаем подстанцию, то половина хаба всегда находится в работе. То есть клиент может зарядиться в любое время. Это определяет и требования к надежности аппаратов, обеспечивающих работу зарядных портов: каждая из присутствующих зарядных станций, должна быть доступна не менее 95% времени в месяц. На плановое ТО и сбои в работе отводится не более 5% в месяц», ― сказал исполнительный директор «Электрохаб» Сергей Сараев.

За распределение электроэнергии в хабе отвечают автоматические выключатели в литом корпусе ARMAT бренда IEK. Эти аппараты применяются в различных типах низковольтных комплектных устройств – от распределительных щитов до ГРЩ 1600 А, и рассчитаны на работу с высокими токами.

Они позволяют отслеживать состояние НКУ и параметры сети. Дополнительные контакты или электронные расцепители позволяют быстро выявить и устранить аварийные ситуации. Расцепитель ELPC измеряет токи, отслеживая потребление энергии. Анализаторы качества электроэнергии ARMAT собирают информацию о параметрах электросети.

Модификации силовых выключателей в литом корпусе ARMAT со специальными версиями расцепителей поддерживают возможность подключения по протоколу Modbus RTU, что позволяет интегрировать их в систему диспетчеризации и мониторинга. Для создания этих систем IEK Group предлагает собственное программное обеспечение MasterSCADA 4D.

Стабильную работу распределительных и конечных электрических цепей электрохаба обеспечивает модульное оборудование ARMAT IEK. Оно хорошо известно специалистам отрасли: устройства из этой линейки зарекомендовали себя как надежные аппараты защиты электроцепей. Это автоматические выключатели, устройства защитного отключения (ВДТ), автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) и широкий набор дополнительных устройств.

Устройства выдерживают до 10 тыс. циклов включения-отключения под нагрузкой. Модернизированный механизм свободного расцепления позволяет быстрее разомкнуть цепь. Конструктивные особенности аппаратов – улучшенная дугогасительная камера, специальная феромагнитная щечка, увеличенная напайка из композита графита и серебра и негорючий прочный пластик. Они обеспечивают надежность работы в условиях повышенных нагрузок, вибраций и температурных перепадов.

Освещают электрохаб светильники IEK Lighting Pro. Это название объединяет несколько категорий приборов, предназначенных для освещения предприятий: для торговых центров, жилых комплексов, дорог и улиц, производственных и подсобных помещений, а также аварийное освещение.

Специалисты IEK Group подобрали для электрохаба оптимальное решение. На площадке с зарядными станциями установлены светильники ДСП для высоких пролетов. Они предназначены для производственных и складских помещений, а также других, имеющих большую площадь и высокие потолки (спортивные залы, катки, торговые и выставочные площади), в том числе с высоким содержанием пыли и влаги. Светильники обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте и значительно экономят электроэнергию. Отличаются высокой светоотдачей и низким, менее 5%, коэффициентом пульсации.

Комфортный свет в зоне отдыха обеспечивают светодиодные панели ДВО. Драйвер, разработанный и произведенный компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность.

Электрохаб «Выборгский» открыт в 2025 г. и стал первым опытом сотрудничества компании «Электрохаб» с IEK Group. В настоящее время активно ведется работа над реализацией еще двух проектов в Москве и Санкт-Петербурге по созданию зарядных станций с применением продукции IEK Group.