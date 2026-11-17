Компания IDX представила новые возможности Платформы цифрового доверия для микрофинансов на Евразийском микрофинансовом форуме. IDX предлагает микрофинансовым организациям (МФО) сервис для проведения биометрической идентификации клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом CNews сообщили представители IDX.

«Мы не просто запустили новый сервис, мы хотим помочь нашим действующим заказчикам и новым клиентам – представителям среднего, малого и микробизнеса – продолжить работать в цифровом пространстве», - сказала генеральный директор IDX Светлана Белова.

Сервис разработан компанией IDX совместно с банками-партнерами, которые проводят делегированную биометрическую идентификацию по запросу МФО. В состав Платформы цифрового доверия IDX внедрены технические средства для прямого технологического взаимодействия между МФО и банком. Система обеспечивает надежность и бесперебойную работу за счет балансировки трафика и интеграции сразу с несколькими банками.

«Распределенные системы всегда надежнее, и ЕБС – лишь элемент в цепочке принятия решения о выдаче займа. Мы предлагаем целый комплекс проверок, широкий набор источников и гибкие условия интеграции. Это позволяет выстроить полноценную защиту от фрода», - сказала Светлана Белова.

Платформа цифрового доверия IDX обеспечивает все необходимые проверки для МФО в соответствии с Базовым стандартом (БС СОФР) ЦБ России. Сервис помогает бизнесу выявлять мошеннические действия и обеспечивать автоодобрение хороших клиентов, не запрашивая у них дополнительную информацию.

В комплекс проверок входят: распознавание и верификация документов, проверка использования телефонного номера физлицом, оценка активности телефонного номера, проверка срока жизни телефонного номера, проверка использования e-mail физлицом, определение живости, сравнение лиц на фото, анализ цифрового следа устройства, оценка кредитоспособности и финансовой благонадежности заемщика.



