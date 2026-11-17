GreenData объявила о расширении возможностей GreenBox — конструктора корпоративных ИИ-агентов в составе платформы. Теперь пользователи могут прикреплять к диалогу документы, аудио и видеофайлы, а также записывать голосовые сообщения. Агент обрабатывает содержимое вложений и использует полученную информацию при подготовке ответов.

Обновление позволяет задавать вопросы по рабочим материалам без предварительного копирования текста или ручной расшифровки записей. При загрузке документа пользователь может сразу указать, какую информацию нужно найти. Например, уточнить сроки из проектного плана или требования из регламента. ИИ проанализирует содержимое и использует полученную информацию при подготовке ответа.

Функция поддерживает текстовые документы, таблицы и презентации, в том числе PDF, DOCX, XLSX и PPTX. К одному запросу можно прикрепить до десяти файлов. Кроме того, для работы с аудио и видео ИИ-агент автоматически преобразует содержащуюся в аудио- или видеофайле речь в текст и добавляет расшифровку в контекст запроса. Пользователь может загрузить запись рабочего обсуждения и задать вопрос о том, какие сроки или условия называли участники. При обработке видео агент использует звуковую дорожку. Среди поддерживаемых форматов – MP3, WAV и M4A для аудио, MP4, MOV и WEBM для видео.

Голосовые сообщения также становятся частью общения с ИИ-агентом. Пользователь может надиктовать вопрос или пояснение к задаче непосредственно в чате. Система распознает речь и учитывает ее при формировании ответа.

Новые возможности упрощают работу с информацией из отдельных документов и записей. Например, сотрудник может уточнить порядок действий по приложенной инструкции, а руководитель проекта – найти в записи встречи ответ на вопрос о договоренностях. Для этого достаточно передать материал агенту и сформулировать запрос.

Чат с ИИ-агентом доступен также из рабочей области платформы и в приложении GreenData Диалог. Пользователи могут обращаться к содержимому файлов в том же интерфейсе, где ведут общение с агентом.

«Значительная часть информации обычно разрознена и представлена в разных форматах: она остается в записях обсуждений, чатах, документах. Чтобы использовать эти данные при обращении к ИИ – при написании промпта – сначала приходится выбирать все необходимые фрагменты текста или расшифровывать разговор. Обновление же дает возможность передать ИИ-агенту весь исходный материал и сразу перейти к вопросам по его содержанию. Это сокращает время на подготовку информации и помогает сотрудникам сосредоточиться на решении других более приоритетных задач», – отметил Александр Перевалов, руководитель группы разработки ИИ GreenData.