МТС сообщает о расширении фиксированной сети в Перми. В результате установки нового телеком-оборудования возможность подключиться к высокоскоростному гигабитному интернету появилась еще примерно у 1000 семей в Дзержинском, Индустриальном и Мотовилихинском районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в многоквартирных домах Перми на улицах Пушкарская, Маяковского и Веры Засулич. Теперь доступ к гигабитным скоростям открылся для жителей ЖК «Пушкарский», «Красавинский» и «Самоцветы».

Гигабитный канал превосходит стандартные скорости в 100 Мбит/с в 10 раз. Такой пропускной способности хватает, чтобы все члены семьи параллельно смотрели контент в 4K, загружали тяжелые файлы и участвовали в видеоконференциях — без зависаний и падения качества. Кроме того, скоростное соединение служит базой для сервисов умного дома: от видеонаблюдения до управления климатом, охранных систем и умных датчиков.

«Домашний интернет сегодня — такая же базовая инженерная система квартиры, как электричество или вода. Число подключенных устройств в семьях Прикамья год от года увеличивается, и запрос жителей сместился с пиковых цифр в тарифе на предсказуемость: сеть должна одинаково хорошо работать и утром, и вечером, когда вся семья онлайн одновременно. Именно поэтому мы планомерно наращиваем гигабитное покрытие в разных районах Перми и края. Не менее важен для нас и вопрос стоимости — пакетные предложения, которые объединяют мобильную связь, домашний интернет и ТВ, позволяют семьям ощутимо сократить расходы на цифровые сервисы», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС подключила к высокоскоростному домашнему интернету свыше 5700 домохозяйств в жилых домах Пермского края. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.