Компания «Эксепто», разработчик мультиагентных ИИ-систем для автоматизации корпоративных процессов, представила новое ИИ-решение — систему «Радар» для закупочной аналитики и рыночной разведки. Разработка помогает превратить любой запрос на поставку в готовую карту рынка с производителями, вариантами продуктовых решений и их аналогов. Это позволяет сократить подготовку к закупке с нескольких недель ручного поиска до 50 минут и получить готовый конъюнктурный лист в несколько кликов. Об этом CNews сообщил представитель «Эксепто».

«Радар» помогает автоматизировать один из самых трудоемких процессов в закупке: анализ рынка, поиск поставщиков, сведение ответов контрагентов и проверку характеристик. На основе алгоритмов искусственного интеллекта решение строит полноценную карту знаний о любой категории закупки и предоставляет в удобном формате данные о поставщиках, продуктах, линейках и моделях, аналогах и других вариантах замещения из доверенных источников. При этом система самостоятельно находит и анализирует ресурсы не только российских, но и зарубежных производителей, включая китайский сегмент. Это позволяет охватывать весь спектр рынка с учетом растущей популярности китайских поставщиков в таких категориях, как схемотехника, промышленное оборудование и комплектующие. Для запуска процесса не обязательно наличие полного технического задания, поскольку сервис самостоятельно сравнивает и ранжирует варианты по критериям и отвечает в чате на вопросы по терминологии, ГОСТу и ТУ.

В отличие от ИИ-помощников, которые отвечают на конкретные точечные вопросы и не всегда умеют работать с контекстом, «Радар» закрывает целый этап бизнес-процесса: строит карту рынка, связывая сведения об оборудовании с его производителями, поставщиками и сервисными организациями. Система сводит информацию контрагентов из множества источников в единую таблицу и готовит материалы для принятия решения о закупке. Система также помогает подобрать замену с учетом условий эксплуатации: пользователь может описать задачу или загрузить технологическую карту с необходимыми характеристиками.

Внутри платформы работает не одна языковая модель, а мультиагентный контур. Несколько ИИ-помощников выполняют разные части задачи как одна система по регламенту — у каждого своя роль, права и лимиты, а все шаги фиксируются в журнале. ИИ-модель при этом может меняться, поскольку ценность системы не в доступе к конкретной нейросети, а в дисциплине и контексте вокруг нее.

Доступны три варианта размещения: подписка, изолированный контур заказчика и гибридная схема. По подсчетам компании, примерно на каждом третьем конкурентном лоте найдется предложение на 6–7% выгоднее, которое дает около 2% чистого эффекта со всего конкурентного объема, что составляет порядка 2 млрд руб. в год на каждые 100 млрд руб. конкурентных закупок.

«Закупки — это довольно ресурсоемкий и долгий процесс внутри любого бизнеса, однако иногда решения на миллионы принимаются на основе нескольких тендерных заявок и ручной таблицы. В процессе закупок эффект от внедрения ИИ-решений в ближайшие годы будет наиболее заметным, поскольку результат считается в деньгах и проверяется на реальных лотах, а не в ощущениях. При этом мы во время разработки «Радара» принципиально оставили решение на стороне человека: система готовит обоснование со ссылками на каждый источник, но решение о закупке по-прежнему принимает менеджер», — сказал Роман Венедиктов, генеральный директор «Эксепто».