В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 8.0 для операционных систем Astra Linux, «Альт СП», «Ред ОС», Ubuntu и MS Windows. Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

В новой версии доработаны средства визуализации и анализа пространственных данных, реализован компонент «Информационная панель» для создания интерактивных дашбордов с числовыми показателями и диаграммами. Дополнены средства организации рабочего пространства, позволяющие одновременно работать с картой, аналитическими панелями и другими инструментами приложения.

Компонент «Информационная панель» позволяет объединять картографические и статистические данные для комплексного анализа информации. Пользователь может создавать интерактивные дашборды с числовыми показателями и диаграммами различных типов, настраивать их состав и параметры отображения. Источниками данных могут служить слои цифровых карт, таблицы и файлы CSV. Для построения показателей используются характеристики объектов, количество записей и другие значения. Информационные панели позволяют наглядно оценивать состояние территорий, распределение объектов и другие характеристики пространственных данных.

Расширены возможности организации рабочего пространства пользователя. В GIS WebServer SE доступны классический интерфейс и режим «Плитки». В классическом режиме карта занимает основную область экрана, а инструменты открываются поверх нее. Режим «Плитки» позволяет одновременно размещать в рабочей области карту, информационные панели, отдельные диаграммы и другие компоненты. Пользователь может изменять их размеры и расположение, объединять инструменты во вкладки и формировать компоновку рабочего пространства под решаемую задачу.

Для быстрого переключения между вариантами рабочего пространства предусмотрены шаблоны компоновки. Выбранное расположение компонентов может сохраняться для авторизованного пользователя и восстанавливаться при последующих сеансах работы. Совместное отображение цифровой карты и аналитических показателей упрощает мониторинг территорий, анализ показателей и работу с большими объемами разнородной пространственной информации.

Обновлена технологическая основа пользовательского интерфейса GIS WebToolKit SE. Компоненты пользовательского интерфейса переведены на Vue 3, переработаны средства управления и адаптивной компоновки окон. Для отображения пространственных данных применяется картографический движок на основе WebGL. Обновление технологической платформы создает основу для дальнейшего развития веб-компонентов и расширения функциональных возможностей приложения.

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована Региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО – специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.

Новая версия программы размещена на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».