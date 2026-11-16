Исследователи из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» совместно с коллегами разработали мемристоры на основе полимера с наночастицами теллурида цинка. Устройства способны переключаться менее чем за 10 наносекунд, потребляя на сам процесс переключения около 6 пикоджоулей энергии. Разработка может стать основой для создания энергоэффективных нейроморфных систем, способных обрабатывать информацию по принципам, схожим с работой человеческого мозга. Результаты исследования представлены в статье для научного журнала Nanoscale. Об этом CNews сообщил представитель МФТИ.

Современные системы искусственного интеллекта требуют значительных вычислительных ресурсов и энергозатрат. В традиционных компьютерах информация постоянно передаётся между процессором и памятью. Такие операции замедляют обработку данных и увеличивают энергопотребление, особенно при работе с большими нейронными сетями.

Мемристоры – электронные устройства, способные изменять своё сопротивление под действием электрического напряжения и сохранять полученное состояние после его отключения. Благодаря этому они могут одновременно хранить и обрабатывать информацию. Использование мемристоров в нейронной сети является перспективным решением. Подобный принцип работы позволяет создавать нейроморфные системы, в которых вычисления организованы по аналогии с передачей сигналов между нейронами человеческого мозга. В перспективе такие системы снизят затраты на энергию, потребляемую задачами искусственного интеллекта и робототехники.

Практическое применение мемристоров ограничивает нестабильность их характеристик. Даже одинаковые устройства могут переключаться при разных напряжениях, а параметры одного мемристора способны изменяться от цикла к циклу. Для нейронных сетей, где важна точность вычислений, значительные отклонения могут приводить к ошибкам.

«Мы предложили добавление наночастиц цинка (ZnTe) в полимер парилен. При этом исследователи установили, какие физические и электрохимические процессы лежат в основе положительного влияния такой модификации. Материал получили по оригинальной методике криохимического осаждения из газовой фазы и разместили между двумя электродами – медным и изготовленным из оксида индия-олова. Наночастицы изменяют процесс образования проводящих путей внутри материала. При подаче напряжения ионы меди перемещаются в полимерном слое, формируя структуры, по которым может протекать электрический ток. Наночастицы ZnTe благодаря электрохимическим особенностям способствуют упорядоченному образованию этих путей, вследствие чего переключение становится более предсказуемым и повторяемым», – сказал доцент кафедры нано-, био-, информационных и когнитивных технологий МФТИ Андрей Емельянов.

Исследователи изготовили несколько партий устройств с различной концентрацией наночастиц и изучили их характеристики. Наилучшие результаты продемонстрировали образцы с содержанием ZnTe от 30 до 50%.

Важно отметить возможность мемристоров сохранять несколько уровней электрического сопротивления. В зависимости от состава материала исследователи получили 14–16 устойчивых состояний. Это позволяет одному мемристору хранить больше информации, чем обычному бинарному цифровому элементу памяти.

Дополнительной особенностью разработанных устройств стала чувствительность к свету. Показано, что свет может использоваться как дополнительный параметр для управления электрическими характеристиками устройства.

Это свойство особенно перспективно для создания интеллектуальных сенсоров, способных не только регистрировать внешние сигналы, но и обрабатывать полученную информацию непосредственно в месте её поступления.

«Для оценки перспективности разработки нейронных сетей на основе исследуемого мемристора для задач искусственного интеллекта, мы провели компьютерное моделирование с учётом экспериментально измеренных характеристик с их нестабильностью. Мы смоделировали резервуарную вычислительную систему, использующую фоточувствительные и электрические свойства устройств для распознавания рукописных цифр. Точность классификации составила 89,9% что является конкурентоспособным результатом по сравнению с показателями аналогичных систем. Полученные результаты показывают потенциал разработанных устройств для применения в системах искусственного интеллекта для обработки визуальной информации», – отметила Маргарита Рябова, аспирант МФТИ и лаборант-исследователь лаборатории технологий искусственного интеллекта НИЦ «Курчатовский институт».

В дальнейшем такие устройства могут быть предназначены для решения задач искусственного интеллекта, включая распознавание образов и обработку визуальной информации.

В работе участвовали специалисты Московского физико-технического института, НИЦ «Курчатовский институт», Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Университета Сунь Ятсена (Китай).