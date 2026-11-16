Клиенты «Т-Инвестиций» теперь могут анализировать свои инвестиционные портфели с помощью «Алисы AI» от «Яндекса». В диалоге с ИИ-ассистентом можно получать информацию о состоянии брокерского счета, оценивать изменения портфеля и анализировать ситуацию на рынке. Например, спросить, как изменилась стоимость инвестиций за последний месяц и какие активы сильнее всего повлияли на результат. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Новая возможность доступна через плагин «Т-Инвестиций» в открытом каталоге «Алисы AI». Подключение брокерского счета технически проходит через протокол MCP (Model Context Protocol). На первом этапе сервис предоставляет информационные и аналитические функции без возможности совершать торговые операции.

Сервис дает возможность взаимодействовать с инвестициями за пределами приложения брокера — в привычном интерфейсе «Алисы AI» через плагин. При этом, подключить плагин к счету технически проще, чем иностранных ИИ-агентов. Это позволит существенно расширить аудиторию сервиса.

В августе 2026 г. «Т-Инвестиции» открыли клиентам возможность подключать брокерский счёт к внешним ИИ-агентам через MCP — от ChatGPT и Claude до российских ассистентов. Пользователь самостоятельно настраивает уровень доступа к операциям внутри своего профиля: от просмотра данных и аналитики до исполнения торговых поручений. Плагин «Т-Инвестиций» в «Алисе AI» стал следующим этапом развития этой инфраструктуры — теперь подключение доступно через плагин в каталоге ассистента.

На старте пользователям «Алисы AI» будут доступны информационные и аналитические функции по собственному портфелю и рынку в целом, а позже – и торговые операции. При работе с агентами клиент может самостоятельно выбирать уровень доступа — от просмотра данных до торговых поручений. Агент работает только в активной сессии и не совершает операций без явного подтверждения. Финальное решение о сделке всегда остается за человеком.

По данным «Т-Банка», треть клиентов «Т-Инвестиций», подключивших ИИ-агентов, продолжают пользоваться сервисом почти каждый торговый день. Среднемесячное число запросов превышает 14 млн. При этом пока только около 5% пользователей ИИ-агентов совершают с их помощью реальные торговые сделки. Это показывает, что инвесторы уже активно используют искусственный интеллект для анализа информации и принятия решений, но непосредственное управление инвестициями пока предпочитают оставлять за собой.

Александр Гусев, директор по развитию брокерских продуктов «Т-Инвестиций»: «Раньше для работы с инвестициями клиенту необходимо было заходить в приложение брокера или терминал. Теперь брокерские инструменты постепенно становятся доступны там, где человек уже привык взаимодействовать с искусственным интеллектом. Наша задача — сделать это взаимодействие удобным, сохраняя контроль клиента над своими данными и операциями. Мы не ограничиваем клиента одним ИИ-ассистентом, а развиваем инфраструктуру, совместимую с разными агентами».

Филипп Панфилов, СЕО «Алисы AI» для бизнеса: «Развитие ИИ-ассистентов зависит не только от качества ответов, но и от того, насколько широкий круг задач они помогают решать. Чем больше возможностей доступно в диалоге, тем полезнее ассистент в повседневной жизни. Плагины позволяют постоянно расширять возможности «Алисы AI»: они связывают ассистента с разными сервисами и помогают пользователям решать конкретные задачи прямо в диалоге. Например, с помощью плагина «Т-Инвестиций» можно попросить «Алису AI» каждую неделю собирать отчет о ключевых изменениях инвестиционного портфеля. Постепенно «Алиса AI» объединяет возможности разных цифровых продуктов в одном интерфейсе для бесшовного решения задач. Открытый каталог плагинов создает условия для новых сценариев использования ИИ, а разработчикам дает дополнительные точки входа в их продукты и сервисы».