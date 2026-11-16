Компания «Семушка» (г. Москва), производитель орехов, сухофруктов и сладостей, завершила первый этап внедрения системы управления складом Sevco WMS. Об этом CNews сообщили представители компании «Севко».

Производственные мощности компании в Москве занимают более 13 тыс. м². Здесь работают свыше 400 сотрудников, а парк оборудования включает современные автоматизированные линии фасовки, печи воздушной обжарки, фотосепараторы, металлодетекторы и бланшировочные станки. Такой масштаб требует не только качественного сырья, но и безупречной логистики.

Склад компании расположен в Московской области, используется стеллажное хранение. В качестве первого этапа внедрения Sevco WMS был выбран склад готовой продукции, где хранятся продукты питания, требующие учета в разрезе даты производства.

Контур работы WMS начинается с выхода продукции из производства — это два удаленных от склада помещения. В них происходит первичная приемка поступающего с производства товара. Далее он перевозится на склад готовой продукции, где проходит повторную приемку.

Запуску системы Sevco WMS в эксплуатацию предшествовала тотальная инвентаризация склада. Она производилась с использованием самой системы, что полностью исключило возможность пропуска или повторного пересчета ячеек хранения.

На текущий момент автоматизированы операции приемки, управляемого размещения, подпитки, отбора, компрессирования, проверки и отгрузки.

Система Sevco WMS обрабатывает запросы, связанные с требованиями клиентов по остаточным срокам годности.

Специалистами компании «Севко» был обеспечен запуск склада без остановки производственных процессов.

По итогам запуска на складе внедрены технологии адресного учета, используются радиотерминалы сбора данных и технология штрихкодирования. В планах — масштабирование системы Sevco WMS на склад сырья и материалов.