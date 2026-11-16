Компания «Овен», российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, объявляет о старте продаж нового топочного автомата горения МГ1 для управления атмосферными и наддувными газовыми горелками малой и средней мощности. Об этом CNews сообщили представители компании «Овен».

МГ1 предназначен для работы с одноступенчатыми и двухступенчатыми горелками и может применяться в котельном оборудовании, промышленных печах, сушильных установках и других системах газового горения. Прибор обеспечивает автоматический розжиг, контроль наличия пламени, управление исполнительными механизмами и защитное отключение горелки при возникновении аварийных ситуаций.

Топочный автомат горения МГ1 отличается универсальностью применения. В одном устройстве реализован широкий набор готовых алгоритмов управления различными типами газовых горелок, а необходимая конфигурация выбирается при настройке. Настройка через «Овен Конфигуратор» позволяет быстро и без программирования задавать алгоритм работы горелки, временные интервалы розжига и количество повторных запусков, сокращая время пусконаладки.

Цифровой индикатор состояния и кодов аварий, а также трехцветная светодиодная шкала уровня сигнала пламени упрощают диагностику и поиск неисправностей. Встроенная система самодиагностики контролирует состояние выходных цепей, выявляет перегрузки и залипание реле, а также обеспечивает защитное отключение горелки при критических неисправностях. Это позволяет своевременно обнаруживать проблемы, сокращать простои оборудования и повышать безопасность эксплуатации.

Интерфейс RS-485 обеспечивает интеграцию в системы диспетчеризации для удаленного контроля состояния горелки, параметров работы и получения информации об авариях.

«При разработке МГ1 мы ориентировались на потребности производителей горелок и специалистов, которые занимаются их обслуживанием. Нам было важно предложить отечественный топочный автомат, который подойдет как для нового оборудования, так и для модернизации уже действующих установок. Совместимость с распространенными монтажными колодками позволяет упростить замену ранее установленных устройств», — сказала менеджер продукта направления «Отраслевые контроллеры» «Овен» Мария Михайлова.