Международная исследовательская группа под руководством ученых из «Сколтеха» (институт входит в группу ВЭБ.РФ) впервые экспериментально продемонстрировала фотонный спиновый эффект Холла для света, рассеянного на оптически малой частице. Работа, опубликованная в журнале Advanced Photonics, решает давнюю проблему в оптике и может способствовать развитию оптических технологий нового поколения, а также передовых радиолокационных систем и лидаров. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Свет может вести себя необычно. Один из примеров — фотонный спиновый эффект Холла: в зависимости от поляризации свет при взаимодействии с веществом может испытывать небольшое боковое смещение. Хотя этот эффект и изучали ранее в различных оптических системах, его прямое наблюдение для света, рассеянного на одной оптически малой изолированной частице, до сих пор оставалось серьёзной экспериментальной задачей. Особый интерес к эффекту при рассеянии связан с тем, что он приводит к смещению наблюдаемого положения самой частицы.

Международная группа ученых нашла решение этой проблемы. Новое исследование показывает, как усилить эффект и наблюдать его при рассеянии — важный шаг к пониманию и управлению взаимодействием света с веществом на наномасштабе.

«Самое важное достижение нашей работы в том, что нам наконец удалось напрямую наблюдать фотонный спиновый сдвиг Холла для одиночной оптически малой частицы. Это чрезвычайно сложно, потому что не только сам сдвиг крошечный, но и доля рассеянного света, которая выдает этот сдвиг, обычно очень мала и идёт в неудобном для наблюдения направлении. Мы нашли способ объединить сверхрассеяние с сильным спин-орбитальным взаимодействием света, чтобы преодолеть это, казалось бы, неоспоримое ограничение. Помимо фундаментального значения, этот прорыв открывает новые возможности для изучения того, как можно управлять светом и использовать его в будущих нанофотонных технологиях», — сказал профессор Василий Федотов из Центра фотоники и фотонных технологий «Сколтеха», руководитель лаборатории «Сколтеха» SPARQ и соавтор работы.

Предложенный исследователями подход увеличил эффективность рассеяния для максимального сдвига и экспериментально удобного угла наблюдения почти на два порядка. Это позволило наблюдать эффект, не прибегая к косвенным методам измерений и процедурам предварительного и последующего отбора, обычно используемым в таких случаях. Команда успешно апробировала свой подход с помощью керамической частицы специально разработанной формы, облучаемой микроволновым излучением, и доказала, что его можно легко перенести в оптическую часть спектра.

«На самом деле идея усиления до сих пор неуловимого фотонного спинового эффекта Холла при рассеянии была впервые предложена и теоретически подтверждена нашей командой для кремниевой наночастицы, взаимодействующей с видимым светом. Однако, учитывая, что экспериментальные демонстрации многих современных нанофотонных концепций изначально проводились в микроволновом диапазоне, мы решили использовать ту же тактику из соображений удобства. Это также принято и широко используется научным сообществом, поскольку все электромагнитные явления в разных спектральных диапазонах описываются одними и теми же уравнениями Максвелла», — сказал главный научный сотрудник Центра фотоники и фотонных технологий «Сколтеха» и автор идеи Александр Шалин.

Возможность наблюдать и контролировать спин-зависимые сдвиги в рассеянном свете может способствовать разработке технологий, где светом необходимо манипулировать с высокой точностью. Потенциальные направления включают передовые радиолокационные системы и лидары, маршрутизацию света с управлением спином, высокопроизводительные наноантенны, интегральные фотонные схемы и прецизионные оптические измерения.