Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОИР», выпустила релиз «1С:RCM Управление надежностью» 2.0.5.3. В новой версии продукта расширены возможности диаграмм решений, обновлены инструменты сравнения стратегий обслуживания и анализа критичности оборудования, усовершенствован расчет индекса технического состояния. Эти изменения позволят специалистам по ТОиР и надежности точнее оценивать риски отказов, выбирать обоснованные стратегии обслуживания и принимать взвешенные решения с учетом состояния оборудования. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Как инженеру по надежности расширить дерево решений задачами?

«Диаграмма решений» — это древовидная логическая структура, в каждом узле которой находится вопрос с однозначным ответом «да» или «нет». Отвечая на вопросы, можно разбить сложное составное условие на простые, наглядные комбинации, а в конце каждой ветви увидеть итоговое решение. Этот принцип и был заложен в механизме диаграмм решений в «1С:RCM Управление надежностью».

Ранее на финальном шаге формирования диаграммы можно было указать только тип воздействия, который затем добавлялся в таблицу в рабочем месте «Формирование вариантов обслуживания». В новом релизе от «Деснола» появилась возможность добавлять в дерево решений задачи — они попадают в одноименную папку рабочего места, отображаются отдельно от типов воздействий и могут входить с ними в одну группу итоговых воздействий. Диаграмма решений теперь позволяет увидеть весь комплекс мер, влияющих на риск, включая те, что лежат за пределами обслуживания, но снижают тяжесть последствий.

При анализе отказа диаграмма решений ранее вела только к выбору типа воздействия — плановому ремонту или мониторингу состояния. Теперь на финальном шаге в дерево можно добавить задачу, не являющуюся обслуживанием, — организационную меру: изменение маршрута обхода или инструктаж персонала по раннему выявлению признаков отказа. Такая задача попадает в отдельную папку рабочего места «Формирование вариантов обслуживания» и учитывается как мера, снижающая тяжесть последствий. В результате диаграмма формирует комплекс мер, а не только тип воздействия, что делает выбор полнее и прозрачнее.

Как объективно сравнить стратегии обслуживания?

Отчет «Сравнение стратегий» — это инструмент выбора оптимального варианта обслуживания еще на этапе планирования, когда несколько сформированных стратегий оцениваются по затратам, общей стоимости и плановым значениям сниженных и несниженных рисков. Он позволяет сопоставить альтернативы не по субъективному впечатлению, а по единому набору показателей и увидеть, какая стратегия дает лучшее соотношение затрат и снижения риска. Это делает выбор обоснованным и прозрачным, а также позволяет объяснить, почему нужно сделать выбор в пользу определенной стратегии.

В новом релизе механизм обновлен: теперь при формировании отчета «Сравнение стратегий» можно выбрать основную стратегию, по которой будут рассчитаны сравнительные значения показателей, а воздействия выводятся в разрезе видов отказа. Отчет стал заметно компактнее и нагляднее: показатели сведены в единый блок, для каждой альтернативы показаны отклонения от основной стратегии. Видно, за счет чего именно достигается экономия и как меняется риск по каждому отказу.

Например, инженер по надежности сформировал несколько альтернативных стратегий обслуживания одного и того же оборудования и выбрал одну из них в качестве основной для сравнения. В отчете он увидел, что вторая стратегия на 51% дешевле по трудозатратам и ТМЦ, но при этом по отдельным видам отказов дает более высокий остаточный риск. Вывод воздействий в разрезе видов отказа позволил ему понять, за счет чего достигается экономия и где она недопустима. В итоге он обоснованно выбрал стратегию с приемлемым соотношением затрат и снижения риска и объяснил свое решение руководству.

Как точнее приоритизировать объекты и виды отказов по критичности?

Отчет «Результаты анализа критичности объекта ремонта» — это инструмент приоритизации, который позволяет сосредоточить усилия и ресурсы на тех объектах и видах отказов, где они дают наибольший эффект для безопасности, экологии и экономики. Он показывает, какие объекты критичны по последствиям отказов, и тем самым задает очередность и последующий выбор вида анализа: сначала рассматриваются критичные объекты и проводится RCM-анализ, для некритичных может быть достаточно проведения анализа существующих стратегий.

В новом релизе в отчет добавлена информация о критичности по результатам анализа: выводится «худшая» критичность введенных видов отказа, а также критичность из действующей стратегии. Обновленный отчет позволяет выполнить более точную приоритизацию: объект может быть в целом критичным, но конкретный вид отказа — менее критичным (и наоборот). Это позволяет не назначать избыточные меры по менее значимым отказам и сосредоточиться на действительно критичных. Кроме того, сопоставление критичности по анализу и по текущей стратегии на обоих уровнях помогает увидеть расхождения и обоснованно пересматривать стратегии как по объекту в целом, так и по отдельным отказам.

На практике инженер по надежности формирует отчет и видит, что часть объектов ремонта имеет высокую критичность по анализу, но по текущей стратегии критичность ниже или стратегия вообще не назначена. Данные отчета позволяют инженеру оценить критичность по каждому виду отказа, насколько снизится критичность после применения стратегии, а также сделать вывод о необходимости проведения повторного анализа критичности.

Как повысить достоверность и актуальность ИТС?

Индекс технического состояния (ИТС) — интегральный показатель, отражающий фактическое состояние объекта ремонта. Именно он лежит в основе оценки критичности и выбора стратегии обслуживания. Достоверность ИТС напрямую влияет на надежность принимаемых решений: заниженный или устаревший индекс ведет к недооценке риска и пропуску критичных отказов, а завышенный — к избыточному обслуживанию и лишним затратам. Поэтому ИТС необходимо своевременно актуализировать, чтобы решения по обслуживанию опирались на реальную картину состояния оборудования.

В новом релизе усовершенствован расчет ИТС. Он доступен после установки одноименного расширения. В форме списка документов «Расчет ИТС» для каждого объекта ремонта отображается строка с данными последнего расчета (дата проведения расчета, состояние расчета, значение ИТС). При нажатии на строку открывается форма с графиком ИТС объекта, откуда по точке графика можно открыть соответствующий документ. Если точек нет (все документы с ошибкой или не проведены), кнопка «Документы списком» открывает список документов расчета ИТС для данного объекта. Также добавлено фоновое задание для перерасчета ИТС. Оно выполняется для объектов ремонта, у которых есть успешные расчеты. Нововведения повышают достоверность и актуальность ИТС за счет наглядного контроля последних расчетов и автоматического перерасчета, что снижает риск решений на основе устаревших данных.

Так, инженер по надежности открывает список документов «Расчет ИТС» и по каждому объекту ремонта сразу видит дату последнего расчета, его состояние и значение ИТС. По объекту с давно не обновлявшимся или ошибочным расчетом он открывает график ИТС, находит нужную точку и переходит к соответствующему документу, чтобы разобраться в причине. После устранения ошибки он запускает фоновый перерасчет, и индекс обновляется без ручной работы, так что последующие решения по стратегии обслуживания опираются на актуальные данные.