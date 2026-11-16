Количество экстренных сообщений, переданных через «ЭРА-ГЛОНАСС» в службы спасения с начала 2026 г., превысило 100 тыс. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%. Накопленный показатель за все время работы госинформсистемы достиг 650 тыс. вызовов, число подключенных автомобилей составляет более 14,4 млн. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«85% обращений поступили в автоматическом режиме при тяжелых дорожно-транспортных происшествиях. Благодаря интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» с региональными «Системами-112», координаты и общие характеристики автомобилей передаются в цифровом виде в среднем за 19 секунд, что сокращает время реагирования экстренных служб. Это имеет критическое значение для спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших, особенно при потере сознания или состоянии шока, а также в ситуациях, когда водитель не может самостоятельно и быстро объяснить своё местоположение – на трассе вне населённых пунктов, в темное время суток», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Накопленные статистические данные подтверждают, что «ЭРА-ГЛОНАСС» служит эффективным инструментом повышения безопасности миллионов водителей и пассажиров, способствует сокращению смертности при ДТП и вносит вклад в реализацию национальных целей развития России на период 2030–2036 гг.

Практическая значимость системы подтверждается историями от водителей. Автовладелец из Тюмени Константин Филоненко попал в аварию, автомобиль на мокрой дороге откинуло в столб. «При столкновении вылетели подушки безопасности и сразу начался вызов “ЭРА-ГЛОНАСС”. Буквально через две-три минуты приехали скорая помощь и МЧС. Рад, что в современных автомобилях есть такая функция, не всегда при аварии человек остается в сознании для самостоятельного вызова помощи. Система с этой задачей отлично справляется. Раньше думал, что это бесполезная вещь, теперь беру свои слова обратно», – сказал автовладелец.

В Оренбурге водитель Олег Моисеев при движении на высокой скорости столкнулся с лосем. При ударе кнопка SOS автоматически инициировала вызов экстренных служб. «Считаю, что машина отработала достойно: я отделался только царапиной на руке», — сказал он.

В начале ноября сообщение о ДТП поступило через «ЭРА-ГЛОНАСС» с трассы А-122 в Новгородской области, где автомобиль съехал в кювет. К моменту прибытия спасателей в салоне находились семь человек. Двое пассажиров получили травмы и были переданы бригаде скорой помощи.