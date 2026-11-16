Российская технологическая компания «Думейт» объявила о завершении бета-тестирования агентного приложения «Дуэйд» (Doaid). Продукт перешёл к полноценной эксплуатации и сформировал устойчивую пользовательскую аудиторию. «Дуэйд» позволяет поручать искусственному интеллекту выполнение комплексных инженерных задач: от анализа проекта и внесения изменений до запуска тестов, поиска ошибок и проверки результата. Вся облачная инфраструктура сервиса размещена на территории России.

«Дуэйд» (doaid) относится к тому же классу инструментов, что Claude Code и Cursor. Это не чат-бот и не система автодополнения кода, а полноценное ИИ-агентное приложение, где агент самостоятельно работает с проектом и используемыми разработчиком инструментами. Пользователь формулирует задачу на естественном языке, а агент анализирует контекст, определяет последовательность действий и приступает к исполнению.

В отличие от обычных ИИ-ассистентов, которые преимущественно предлагают фрагменты кода и рекомендации, «Дуэйд» способен выполнять полный цикл разработки. Он изучает структуру репозитория, архитектуру и зависимости проекта, работает с файлами, запускает команды в терминале, собирает приложения, выполняет тесты, анализирует логи и исправляет обнаруженные ошибки. После внесения изменений агент может повторно запустить проверки и оценить результат собственной работы.

В числе возможностей приложения: работа непосредственно с кодовой базой и контекстом нескольких проектов; выполнение команд в терминале и запуск программных сборок; внесение изменений в файлы и рефакторинг кода; работа с Git, включая создание коммитов, слияние веток и разрешение конфликтов; самостоятельный поиск и исправление ошибок с повторным тестированием; использование сабагентов для параллельного исследования разных частей проекта; подключение внешних инструментов и систем через MCP; работа с документацией и актуальной информацией из интернета.

Таким образом, «Дуэйд» выступает не просто помощником программиста, а полноценным участником инженерного процесса, которому можно делегировать многошаговые задачи. Разработчик при этом сохраняет контроль над ходом работы и результатами, определяет правила взаимодействия с проектом и принимает итоговые изменения.

Одно из принципиальных отличий «Дуэйд» — возможность работать в полностью российском технологическом контуре. Облачная версия приложения и используемая в ней инфраструктура размещены на серверах в России. Это позволяет организациям использовать агентную разработку без передачи рабочих данных зарубежным платформам и зависимости от доступности иностранных сервисов.

Для российского рынка это не только вопрос информационной безопасности, но и практической непрерывности рабочих процессов. Изменение санкционных ограничений, региональных политик доступа или коммерческих условий зарубежных поставщиков не должно становиться причиной остановки разработки и потери доступа к рабочим инструментам.

Для корпоративных заказчиков предусмотрены различные варианты развертывания: от использования собственной языковой модели до установки серверной части непосредственно в инфраструктуре организации. В последнем случае и агент, и модель могут работать внутри контура заказчика без обращения к внешним сервисам.

За время бета-тестирования команда выпустила ряд последовательных обновлений, расширила возможности агента и получила обратную связь от пользователей. Сегодня «Дуэйд» имеет устойчивую пользовательскую аудиторию. Переход из беты означает, что приложение стало полноценным инструментом, рассчитанным на регулярное применение в рабочих процессах.

«Мы начинали разработку «Дуэйд» для себя. Нам был нужен инструмент, которому можно поручить реальную инженерную задачу и получить выполненную работу. Агент должен понимать проект, самостоятельно работать с инструментами, проверять собственные изменения и возвращаться к задаче, если что-то пошло не так. В процессе мы получили продукт, которым сегодня пользуемся сами и который оказался востребован за пределами нашей команды. Выход из беты — закономерный следующий этап его развития», — отметил основатель компании «Думейт» Юрий Чехович.

Агентное приложение «Дуэйд» доступно для установки под Windows, macOS или в варианте Debian/Ubuntu. Компания предлагает бесплатный стартовый тариф и платные варианты подписки для регулярной и многопоточной работы.