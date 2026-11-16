МТС расширила сеть фиксированной связи в Приморском крае. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители более 2600 квартир в новых микрорайонах Владивостока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в крупных городах Приморья цифровой инфраструктурой и быстрым домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен для жителей новых ЖК во Владивостоке на улицах Североморская, Сочинская, Каштановая, 3-й Поселковая и Сихотэ-Алинский проспект.

Кроме домашнего интернета, горожанам стало доступно IPTV – телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ – по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать уже имеющиеся в квартире провода.

«Спрос на цифровые услуги постоянно растет, поэтому мы продолжаем активно расширять сеть фиксированной связи в городе, в том числе в новых ЖК. Теперь новоселы на Патрокле, Чуркине и в пригороде Владивостока смогут легко использовать стабильное соединение с множеством устройств, наслаждаться просмотром фильмов в высоком качестве, учиться и работать удаленно», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.