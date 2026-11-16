Общее собрание членов «Ассоциации ФинТех» определило приоритетные направления деятельности Ассоциации: цифровые финансовые продукты и сервисы, платформенную экономику и цифровую инфраструктуру финансового рынка, а также цифровые финансовые технологии. В основе проекта приоритетов — интересы участников АФТ. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Общее собрание членов «Ассоциации ФинТех» (АФТ) определило приоритетные направления ее деятельности на следующий период: с 2027 по 2029 г. В основу решения легли предложения, которые ранее утвердил Наблюдательный совет. В центре внимания Ассоциации будут три направления. Первое — развитие цифровых финансовых продуктов и сервисов, помогающее участникам Ассоциации создавать для граждан и бизнеса безопасные, выгодные и удобные решения. Второе — развитие платформенной экономики и цифровой инфраструктуры финансового рынка: Ассоциация будет содействовать синергии государственных и коммерческих платформ на основе принципов интероперабельности, прозрачного и обоснованного ценообразования, паритетного обмена данными между участниками финансового рынка и другими секторами экономики. Третье — развитие цифровых финансовых технологий, формирующих технологический фундамент отрасли.

Работу по всем приоритетным направлениям обеспечит деятельность в области исследований и аналитики, технологическая песочница, профессиональные сообщества и мероприятия, организованные на площадке Ассоциации, а также эффективное взаимодействие с регулятором и органами власти. На основе определенных Общим собранием направлений деятельности Ассоциации на следующий период будет обновлена и стратегия Ассоциации.

В процессе реализации предыдущей стратегии, принятой в 2023 году, Ассоциация запустила 11 пилотных проектов по стандартам Открытых API, в них участвовали 28 организаций, включая банки, страховые компании, медицинские организации, 10 банков приняли участие в пилотировании Платформы коммерческих согласий (ПКС). За этот период Банк России опубликовал 12 стандартов Открытых API, разработанных на площадке АФТ совместно с участниками рынка, из них 10 — в 2025 г. Также Ассоциация провела около 30 пилотных проектов в Технологической песочнице, разработала и протестировала целевые модели цифровых продуктов, востребованных участниками. За это время состав Ассоциации вырос и стал кросс-отраслевым: к банкам присоединились ИТ-компании, цифровые платформы, операторы связи, страховые и инфраструктурные организации. Новые приоритеты учитывают ключевой сдвиг рынка: финансовые услуги уже прошли этап платформизации и все глубже встраиваются в нефинансовые продукты и цифровые платформы.

Зульфия Кахруманова, председатель Наблюдательного совета «Ассоциации ФинТех»: «Финансовые услуги все глубже встраиваются в цифровые платформы, и ценность для клиентов создается на общей инфраструктуре и общих правилах. Приоритетные направления, которые определили члены Ассоциации, отвечают на этот вызов. Мы рассчитываем, что Ассоциация останется площадкой, где участники рынка, технологические компании и регулятор вместе находят решения, полезные гражданам и бизнесу».

Максим Григорьев, генеральный директор «Ассоциации ФинТех»: «Главное для нас — практический результат для участников: продукты, которые выходят на рынок быстрее и с меньшими затратами, стандарты, на которых строится общая инфраструктура, и проверенные технологические решения. Развитие платформенной экономики и цифровой инфраструктуры впервые выделено в самостоятельное направление — это ответ на запрос рынка. Ассоциация продолжит оставаться площадкой не только для обсуждений различных вопросов, но и для практической апробации и совместного пилотирования цифровых решений».



