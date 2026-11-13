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Yandex B2B Tech выпустила новое поколение речевых моделей для создания голосовых ИИ-агентов

Голосовые ИИ-агенты на базе новых моделей Yandex AI Studio смогут вести более естественный диалог с пользователями и самостоятельно решать больше задач без участия оператора. ИИ-агенты смогут менять интонацию в зависимости от контекста разговора, реагировать на перебивания и быстро выполнять многошаговые запросы клиентов. Благодаря новым моделям бизнес сможет в десятки раз увеличить долю обращений, которые решаются без участия человека. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Компании могут создавать и настраивать голосовых агентов с помощью текстовых инструкций, подключать их к корпоративным системам и тестировать различные сценарии обслуживания клиентов прямо в интерфейсе платформы — без необходимости разрабатывать прототип с нуля.

Speech TTS Live для естественной речи речевых агентов

Модель TTS Live анализирует смысл текста и самостоятельно подбирает интонацию, расставляет акценты и паузы. Компании могут выбирать для агентов разные голоса и манеры речи — от уверенной для продаж до мягкой для клиентской поддержки и сдержанной для уведомлений. Также доступны специальные варианты для медицинских сценариев и аудиогидов.

Speech Realtime Max для большего количества действий в диалоге

Обновленная модель Speech Realtime Max позволяет создавать голосовых агентов, способных решать несколько связанных задач за один звонок. Например, ИИ может перенести запись, рассчитать стоимость, применить скидку и отправить ссылку на оплату, обращаясь к корпоративным системам в реальном времени. Если клиент прерывает агента, то он останавливается и реагирует на новую реплику. При этом в истории диалога учитывается только фактически озвученная часть ответа, что предотвращает путаницу и дублирование информации.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В обычном разговоре люди часто перебивают друг друга и меняют тему. Поэтому важно, чтобы голосовой агент умел не только реагировать на новые реплики, но и понимал, что уже успел сказать, а что собеседник не дослушал. При этом речь агента должна звучать естественно — с правильными паузами и интонациями», — сказала Елена Белоброва, руководитель направления развития бизнеса ML&AI сервисов Yandex B2B Tech.

Речевые технологии Yandex SpeechKit используют компании из разных отраслей — от образования и туризма до ритейла и городского управления. Среди компаний сервисы «Литрес», «ДоДо Пицца», «Интернет-урок», МТС Exolve, ритейлер X5 Retail Group и др.

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