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VolgaBlob снизила порог входа в Smart Monitor благодаря помощнику «Сёме»

В версии 6.2 Smart Monitor появился полноценный ИИ-модуль с умным помощником «Сёмой». Пользователь может задать ему вопрос о данных обычным языком, даже не зная технических деталей платформы и языка запросов. «Сёма» сам составляет и выполняет нужные запросы к Smart Monitor. Каждый свой шаг он поясняет, а результат сопровождает таблицами и графиками. Об этом CNews сообщил представитель VolgaBlob.

Общение с агентом доступно во встроенном чате. Пользователю достаточно задать вопрос о данных на обычном языке, а «Сёма» сам найдет нужные данные, проанализирует поля, составит и выполнит поисковые запросы на языке Smart Monitor Language (SML). Запрос из ответа ИИ-агента можно скорректировать и перезапустить прямо в чате.

При формировании ответов «Сёма» опирается на корпус знаний о продукте и языке запросов, собранный из документации. Он может разобрать инцидент и подозрительную активность, проанализировать, что показывает дашборд, задачу планировщика и статистику запусков. Проверить состояние кластера, шардов, диска, индекса, и конфигурации сбора. Также «Сёма» может исправить или ускорить запрос с объяснением результатов. Выбор конкретной языковой модели остается за администратором: поддерживаются как развернутые у заказчика модели, так и внешние с OpenAI-совместимым API.

По соображениям безопасности агент работает только на чтение, действует в соответствии с правами пользователя, задавшего вопрос, и видит только доступные ему данные. Вся история запросов хранится в зашифрованном виде.

Помощник помогает упростить и ускорить повседневную работу с данными, в том числе для небольших компаний, где один специалист может совмещать несколько ИТ-функций. Вместо ручного составления запроса пользователь задает вопрос в чате и сразу же получает понятный результат.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы стремимся снизить порог входа в нашу платформу, чтобы и инженеры, и бизнес-пользователи находили ответы в данных, не погружаясь в синтаксис запросов и тонкости архитектуры. Поэтому “Сёма” забирает на себя рутину и ускоряет работу, но при этом не превращается в “черный ящик”. В цифровом мире исходные данные — это факты, поверх которых ИИ выстраивает слой интерпретаций. Умение человека опираться на факты и проверять выводы алгоритмов развивает критическое мышление, формирует новые нейронные связи, позволяет специалисту сохранять свою ценность. Именно поэтому “Сёма” максимально прозрачен и подробно объясняет каждый свой шаг: развивая Smart Monitor, мы хотим дать человеку возможность оставаться в контакте с объективной, неискаженной цифровой реальностью», – сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

ИИ-помощника можно добавить в существующую инсталляцию Smart Monitor, приобретя дополнительный модуль.

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