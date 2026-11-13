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«Сибур» запустил экологическую игру в метавселенной Roblox

«Сибур» запустил на популярной платформе Roblox обучающую игру по сортировке и переработке пластиковых отходов. Ее цель – в увлекательной манере рассказывать детям и подросткам о возможностях вторичного использования пластика. Релиз приурочен к Всемирному дню вторичной переработки, который отмечается 15 ноября. Игра стала частью всероссийской просветительской программы «Вторая жизнь пластика», которую «Сибур» вместе с партнерами реализует с 2019 г. Об этом CNews сообщили представители «Сибура».

Игра предназначена для детей школьного возраста. Пользователи смогут управлять космическим заводом: принимать заказы от инопланетян, сортировать отходы на ленте и перерабатывать в новые полезные предметы. Проводником в мир современных экотехнологий выступит маскот Каталик — наиболее активные игроки могут получить его уникальную виртуальную фигурку, которая будет сопровождать их в пространстве Roblox. По мере прохождения уровней игры пользователи получают возможность модернизировать оборудование завода, создавать редкие артефакты и получать уникальные значки о достижениях.

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Максим Ремчуков, директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» «Сибура»: «Мы в "Сибуре" стремимся к системному экологическому просвещению, и дети всегда были для нас одной из ключевых аудиторий. С помощью программы "Вторая жизнь пластика" более 200 тыс. школьников узнали о том, как предметы можно вернуть обратно в цикл, снизив нагрузку на экологию. Теперь мы создали уникальное пространство в метавселенной Roblox, где дети часто проводят свободное время. Задача обучающей игры — показать детям, что пластиковым отходам можно подарить вторую жизнь благодаря ответственному потреблению».

Обучающая игра доступна по прямой ссылке в Roblox, а также включена в готовые комплекты материалов для проведения экоуроков «Вторая жизнь пластика».

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