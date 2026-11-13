«Ростелеком» внедрил цифровую систему мониторинга производственных процессов на Челябинском компрессорном заводе

«Ростелеком» внедрил отечественную систему позиционирования и мониторинга персонала класса RTLS (Real-Time Location System) на Челябинском компрессорном заводе (ЧКЗ). Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Система позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение сотрудников, контролировать их нахождение в опасных зонах и получать аналитику по использованию рабочего времени. Для этого на территории предприятия установили 60 стационарных радаров, а 500 работников обеспечили индивидуальными электронными метками с акселерометрами. На основе цифровой карты завода настроили геозоны, соответствующие производственным, складским, служебным и опасным участкам.

Одним из ключевых результатов внедрения цифрового мониторинга стало повышение эффективности использования рабочего времени сотрудниками. Доля времени, не относящегося к технологическому процессу, сократилась с 11,4% до 8,3%. В год это позволяет высвобождать около 27 тыс. человеко-часов. Экономический эффект от оптимизации фонда оплаты труда составляет порядка 13,5 млн руб. ежегодно, а расчетный срок окупаемости проекта — 11 месяцев.

Решение также позволило автоматизировать учет рабочего времени: теперь табель формируется автоматически, а трудозатраты непосредственных руководителей и кадровой службы на учет явки сократились на 60%. Количество спорных ситуаций, связанных с учётом явки и переработок, уменьшилось на 90%.

Внедренное «Ростелекомом» решение повысило и уровень промышленной безопасности на заводе. Система фиксирует входы и выходы сотрудников из опасных зон, контролирует маршруты движения техники и помогает выявлять потенциально опасные сближения людей с оборудованием. Количество нарушений границ опасных зон сократилось на 76%: с 612 до 147 случаев за год, а среднее время пребывания сотрудников в таких зонах уменьшилось на 34%. За период промышленной эксплуатации системы случаев травматизма в зоне работы грузоподъемного и технологического оборудования не зафиксировано.

Еще один эффект — повышение оперативности разбора производственных инцидентов. Если раньше восстановление картины события требовало 4–6 часов ручного анализа, то теперь система позволяет получить необходимые данные примерно за пять минут.

Проект «Ростелекома» на Челябинском компрессорном заводе получил премию CNews Awards 2026 в номинации «ИТ-проект года в машиностроении».

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «При внедрении цифровых решений для промышленности важно, чтобы они отвечали конкретным задачам предприятия. В проекте с Челябинским компрессорным заводом мы объединили мониторинг персонала, автоматизацию учета рабочего времени и контроль опасных зон в единую систему. Это помогает заводу эффективнее использовать рабочее время, снижать производственные риски и сокращать операционные затраты».

Альберт Ялалетдинов, председатель совета директоров ГК «ЧКЗ», отметил: «Для нас было важно получить инструмент, который позволит видеть реальную картину производственных процессов и своевременно реагировать на возникающие отклонения. Внедрение системы дало возможность автоматизировать учет рабочего времени, повысить прозрачность загрузки участков и усилить контроль за нахождением персонала в опасных зонах. При этом мы уже видим конкретный экономический эффект от проекта. Это практический пример того, как цифровые решения могут помогать предприятию повышать эффективность ежедневной работы».

Пилотный этап проекта прошел в 2024 г., а в 2026 г. система была введена в промышленную эксплуатацию. Решение масштабируется на другие производственные площадки: перенос системы на вторую площадку предприятия занял три недели и не потребовал замены оборудования или доработки программного обеспечения.