CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» внедрил цифровую систему мониторинга производственных процессов на Челябинском компрессорном заводе

«Ростелеком» внедрил отечественную систему позиционирования и мониторинга персонала класса RTLS (Real-Time Location System) на Челябинском компрессорном заводе (ЧКЗ). Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Система позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение сотрудников, контролировать их нахождение в опасных зонах и получать аналитику по использованию рабочего времени. Для этого на территории предприятия установили 60 стационарных радаров, а 500 работников обеспечили индивидуальными электронными метками с акселерометрами. На основе цифровой карты завода настроили геозоны, соответствующие производственным, складским, служебным и опасным участкам.

Одним из ключевых результатов внедрения цифрового мониторинга стало повышение эффективности использования рабочего времени сотрудниками. Доля времени, не относящегося к технологическому процессу, сократилась с 11,4% до 8,3%. В год это позволяет высвобождать около 27 тыс. человеко-часов. Экономический эффект от оптимизации фонда оплаты труда составляет порядка 13,5 млн руб. ежегодно, а расчетный срок окупаемости проекта — 11 месяцев.

Решение также позволило автоматизировать учет рабочего времени: теперь табель формируется автоматически, а трудозатраты непосредственных руководителей и кадровой службы на учет явки сократились на 60%. Количество спорных ситуаций, связанных с учётом явки и переработок, уменьшилось на 90%.

Внедренное «Ростелекомом» решение повысило и уровень промышленной безопасности на заводе. Система фиксирует входы и выходы сотрудников из опасных зон, контролирует маршруты движения техники и помогает выявлять потенциально опасные сближения людей с оборудованием. Количество нарушений границ опасных зон сократилось на 76%: с 612 до 147 случаев за год, а среднее время пребывания сотрудников в таких зонах уменьшилось на 34%. За период промышленной эксплуатации системы случаев травматизма в зоне работы грузоподъемного и технологического оборудования не зафиксировано.

Еще один эффект — повышение оперативности разбора производственных инцидентов. Если раньше восстановление картины события требовало 4–6 часов ручного анализа, то теперь система позволяет получить необходимые данные примерно за пять минут.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Проект «Ростелекома» на Челябинском компрессорном заводе получил премию CNews Awards 2026 в номинации «ИТ-проект года в машиностроении».

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «При внедрении цифровых решений для промышленности важно, чтобы они отвечали конкретным задачам предприятия. В проекте с Челябинским компрессорным заводом мы объединили мониторинг персонала, автоматизацию учета рабочего времени и контроль опасных зон в единую систему. Это помогает заводу эффективнее использовать рабочее время, снижать производственные риски и сокращать операционные затраты».

Альберт Ялалетдинов, председатель совета директоров ГК «ЧКЗ», отметил: «Для нас было важно получить инструмент, который позволит видеть реальную картину производственных процессов и своевременно реагировать на возникающие отклонения. Внедрение системы дало возможность автоматизировать учет рабочего времени, повысить прозрачность загрузки участков и усилить контроль за нахождением персонала в опасных зонах. При этом мы уже видим конкретный экономический эффект от проекта. Это практический пример того, как цифровые решения могут помогать предприятию повышать эффективность ежедневной работы».

Пилотный этап проекта прошел в 2024 г., а в 2026 г. система была введена в промышленную эксплуатацию. Решение масштабируется на другие производственные площадки: перенос системы на вторую площадку предприятия занял три недели и не потребовал замены оборудования или доработки программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Морозов, «Академия АйТи»: ИИ увеличивает производительность инженера, но не отменяет инженерную дисциплину

«Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи»

Активы МТС. Инфографика CNews

Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Как подписать PDF-файл электронной подписью: инструкция для бизнеса

Власти банкротят майнинговую компанию бывшего министра связи России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще