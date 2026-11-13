CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Платформа ORS SIG получила аккредитацию «Аэрофлота» на дистрибуцию контента

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации, объявила о включении своей платформы SIG в список аккредитованных агрегаторов для подключения к каналу прямых продаж (NDC) авиакомпании «Аэрофлот». Этот шаг открывает агентам, использующим SIG, прямой доступ к полному спектру тарифов, включая спецтарифов по корпоративным договорам, а также к полному перечню дополнительных услуг одного из крупнейших российских авиаперевозчиков на наиболее выгодных условиях — напрямую от хоста авиакомпании. Авиабилеты и дополнительные услуги «Аэрофлота» уже представлены на платформе, отмечают в ORS.

SIG — это платформа для дистрибуции авиационного контента между авиакомпаниями и агентами. Платформа поддерживает подключение как через глобальные дистрибутивные системы, так и напрямую к хостам перевозчиков, используя единый протокол SIG API. SIG позволяет «Аэрофлоту» оптимизировать расходы на дистрибуцию и продолжить расширение онлайн-присутствия. Агенты, в свою очередь, получают выбор полного контента авиакомпании на наиболее выгодных условиях. Теперь в едином интерфейсе SIG доступны все тарифы, включая специальные предложения и дополнительные услуги, которые «Аэрофлот» предлагает через канал NDC.

«Прямая дистрибуция от хоста авиакомпании — это мировая тенденция, и российский рынок движется в том же направлении. Аккредитация SIG как NDC-агрегатора “Аэрофлота“ усиливает эту тенденцию на российском рынке. ORS SIG является эффективным инструментом для авиакомпаний и агентов, стремящихся адаптироваться к новым условиям дистрибуции и преуспеть на рынке. Приветствуем “Аэрофлот“ в числе наших новых партнеров», — отметил Игорь Константинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ORS.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ-юрист решает задачи, которые раньше требовали трех специалистов

Арестован проректор университета «Синергия». Подозревают в хищении 18 миллионов при создании онлайн-курса

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

«Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи»

Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще