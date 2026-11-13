Orion soft оценил рынок Kubernetes в России как развивающийся

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО Orion soft провел исследование российского рынка Kubernetes и составил индекс развития направления. Аналитика охватывает 121 компанию из 9 отраслей российской экономики. Эксперты вендора оценили степень проникновения контейнеризации, а также драйверы и стоп-факторы внедрения технологии. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Российский рынок Kubernetes можно охарактеризовать как развивающийся с 49,9 баллами. Технологию использует 51% компаний, но при этом массовой миграции приложений в контейнеры пока нет. Только пятая часть организаций, которые работают с Kubernetes, перевела в контейнеры больше половины приложений. А треть опрошенных воспринимают это как эксперимент.

Это демонстрирует разрыв между интересом к технологии и реальным применением в инфраструктуре. Следующий этап роста зависит от появления конкретных бизнес-задач под технологию, снижения операционной сложности и развития профессиональных компетенций в области контейнеризации. При этом мировая статистика показывает, что Kubernetes используют 66% компаний — Россия отстает на 15 п.п.

Главные драйвер роста — удобство и гибкость технологии, а также простота управления. 32% компаний отметили именно эти факторы в качестве главных причин внедрения Kubernetes. При этом, 66% из тех организаций, которые не используют технологию, не видят подходящих задач для контейнеров. В большинстве случаев это связано с бизнес-процессами, которые построены на базе крупных монолитных систем (SCADA, ERP и тд).

Одна из важных проблем рынка — квалифицированные кадры. 66% компаний, использующих контейнеры, столкнулись с дефицитом специалистов или нехваткой экспертизы. Это зачастую становится барьером для масштабирования микросервисной архитектуры и переносом большего количества приложений в контейнеры.

Отраслевой срез показал лидеров по проникновению технологии: ритейл (80%) финансы (72%). В финансовом секторе больше половины компаний (57%) используют Kubernetes более трех лет. А в отрасли торговли 75% организаций, которые работают с технологией, размещают больше половины приложений в контейнерах. Kubernetes стал стандартом для нагруженных e-commerce платформ. Активно растет проникновение Kubernetes в промышленности: машиностроение (64%), химическая отрасль (57%), электроэнергетика (39%) и нефтегаз (35%).

«Я думаю, новым драйвером роста рынка станет упрощение работы с приложениями в контейнерах. Это поможет многим компаниям расширить внедрение Kubernetes в инфраструктуру. Мы в свою очередь развиваем Nova Container Platform по модели, в которой инженер заранее готовит типовые конфигурации и правила, а разработчик получает готовую среду по запросу. Вместе с развитием ИИ это приведет рынок к следующему сценарию: ИИ-агенты будут подбирать сценарии под задачу, Kubernetes-платформа будет проверять их на соответствие заданным правилам, а разработчик лишь подтверждать запуск», — сказал Владимир Болвачев, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.