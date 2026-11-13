CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

Orion soft оценил рынок Kubernetes в России как развивающийся

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО Orion soft провел исследование российского рынка Kubernetes и составил индекс развития направления. Аналитика охватывает 121 компанию из 9 отраслей российской экономики. Эксперты вендора оценили степень проникновения контейнеризации, а также драйверы и стоп-факторы внедрения технологии. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Российский рынок Kubernetes можно охарактеризовать как развивающийся с 49,9 баллами. Технологию использует 51% компаний, но при этом массовой миграции приложений в контейнеры пока нет. Только пятая часть организаций, которые работают с Kubernetes, перевела в контейнеры больше половины приложений. А треть опрошенных воспринимают это как эксперимент.

Это демонстрирует разрыв между интересом к технологии и реальным применением в инфраструктуре. Следующий этап роста зависит от появления конкретных бизнес-задач под технологию, снижения операционной сложности и развития профессиональных компетенций в области контейнеризации. При этом мировая статистика показывает, что Kubernetes используют 66% компаний — Россия отстает на 15 п.п.

Главные драйвер роста — удобство и гибкость технологии, а также простота управления. 32% компаний отметили именно эти факторы в качестве главных причин внедрения Kubernetes. При этом, 66% из тех организаций, которые не используют технологию, не видят подходящих задач для контейнеров. В большинстве случаев это связано с бизнес-процессами, которые построены на базе крупных монолитных систем (SCADA, ERP и тд).

Одна из важных проблем рынка — квалифицированные кадры. 66% компаний, использующих контейнеры, столкнулись с дефицитом специалистов или нехваткой экспертизы. Это зачастую становится барьером для масштабирования микросервисной архитектуры и переносом большего количества приложений в контейнеры.

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании
Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании Импортонезависимость

Отраслевой срез показал лидеров по проникновению технологии: ритейл (80%) финансы (72%). В финансовом секторе больше половины компаний (57%) используют Kubernetes более трех лет. А в отрасли торговли 75% организаций, которые работают с технологией, размещают больше половины приложений в контейнерах. Kubernetes стал стандартом для нагруженных e-commerce платформ. Активно растет проникновение Kubernetes в промышленности: машиностроение (64%), химическая отрасль (57%), электроэнергетика (39%) и нефтегаз (35%).

«Я думаю, новым драйвером роста рынка станет упрощение работы с приложениями в контейнерах. Это поможет многим компаниям расширить внедрение Kubernetes в инфраструктуру. Мы в свою очередь развиваем Nova Container Platform по модели, в которой инженер заранее готовит типовые конфигурации и правила, а разработчик получает готовую среду по запросу. Вместе с развитием ИИ это приведет рынок к следующему сценарию: ИИ-агенты будут подбирать сценарии под задачу, Kubernetes-платформа будет проверять их на соответствие заданным правилам, а разработчик лишь подтверждать запуск», — сказал Владимир Болвачев, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

«Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи»

Михаил Сироткин, Cloud.ru: Ценность от облака нужно получать быстрее

Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Власти банкротят майнинговую компанию бывшего министра связи России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще