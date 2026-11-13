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«МегаФон» расширил покрытие на ЦКАД

Инженеры «МегаФона» построили новые базовые станции на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. Дополнительное телеком-оборудование позволило расширить покрытие и увеличить емкость сети на одной из ключевых магистралей региона. Средняя скорость мобильного интернета в зоне действия базовых станций составляет 95 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование поддерживает низко- и среднечастотные диапазоны, сочетание которых позволяет расширить зону покрытия и увеличить скорость передачи данных. Благодаря этому автомобилисты могут комфортнее пользоваться картографическими сервисами, строить маршруты и отслеживать дорожную обстановку, а пассажиры — смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и читать электронные книги во время поездок.

По данным аналитиков «МегаФона», среди иногородних абонентов, пользующихся мобильной связью на ЦКАД, чаще всего встречаются жители Санкт-Петербурга. В пятерку также входят пользователи из Твери, Владимира, Тулы и Калуги. Такая география подтверждает важную роль магистрали в межрегиональных поездках и необходимость развития телеком-инфраструктуры на транспортных маршрутах.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«ЦКАД объединяет сразу несколько крупных транспортных направлений, поэтому качественная мобильная связь здесь особенно важна прежде всего для комфортной навигации. Мы последовательно развиваем инфраструктуру вдоль крупных магистралей региона, расширяя покрытие и увеличивая емкость сети, чтобы обеспечить абонентам устойчивую связь и комфортную скорость мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Центральная кольцевая автодорога соединяет крупнейшие федеральные трассы, проходящие через Московскую область, и позволяет автомобилистам перемещаться между ними, минуя столицу. Магистраль протяженностью более 330 километров востребована как у жителей Подмосковья, так и у водителей из других регионов страны.

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