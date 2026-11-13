«МегаФон» добавил 4G на сложных участках трассы «Амур»

Автомобилисты и жители отдаленных населенных пунктов области, расположенных вдоль федеральной трассы «Амур», получили доступ к высокоскоростному интернету четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» выполнили масштабную модернизацию сети в шести муниципальных районах и округах региона. Это позволило обеспечить стабильную работу 4G на сложных участках автомагистрали. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация затронула 19 локаций, где ранее была только голосовая связь и интернет второго поколения. Теперь водители смогут загрузить любимую музыку, карты или отправить сообщение в мессенджере рядом с маленькой таежной станцией Джиктанда Сковородинского округа или проезжая мимо села Новодомикан в Архаринском округе. Связь LTE появилась в районе железнодорожных станций Ульручьи, Большая Омутная, Журавли, а также в селах Нижние Бузули, Гонжа, Дактуй, Невер, Валуево и других поселениях вдоль трассы.

Специалисты оператора установили дополнительное оборудование, работающее в новых частотных диапазонах, обновили транспортную сеть. Это обеспечило широкое покрытие и высокую скорость интернета. Емкости сети достаточно, чтобы даже при высоком автомобильном трафике весной и летом, пользователи могли быстро загружать данные. Помимо этого, жители сёл рядом с автотрассой могут смотреть видео в высоком качестве, пользоваться банковскими сервисами или делать покупки онлайн.

«Это не простой проект, на реализацию которого потребовалось девять месяцев, чтобы сегодня на автодороге «Амур» у водителей и жителей отдаленных сел появилась надежная интернет-связь. В таких малолюдных местах стабильный LTE — это вопрос безопасности и возможности всегда оставаться на связи. Теперь автомобилисты, проезжая регион с севера на юг, могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами, звонить и решать важные вопросы», — сказал директор М«егаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Для Амурской области, где многие населенные пункты и логистические узлы расположены в труднодоступных зонах, наличие стабильного LTE-покрытия становится важным фактором. Надежная связь позволяет жителям удаленных сел и участникам дорожного движения при необходимости обратиться к экстренным службам, воспользоваться удаленными цифровым услугами даже в суровых зимних условиях. Это повышает качество жизни амурчан и расширяет связь между районами области», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.