Loginet: за октябрь на четверть больше перевозчиков начали работать с ЭТрН

Число транспортных компаний, работающих с электронными транспортными накладными (ЭТрН) на логистической платформе Loginet, за октябрь 2026 г. увеличилось на 25%. Количество созданных электронных накладных за тот же месяц выросло на 32%. Перевозчики расширяют использование электронных накладных в работе с грузовладельцами. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

Рост числа транспортных компаний, работающих с ЭТрН, сопровождается увеличением объемов электронного документооборота. Количество накладных, создаваемых на портале Loginet, продолжает расти. После увеличения в 5,6 раза в сентябре в октябре их число выросло еще на 32%. На последней неделе октября документов было сформировано на 26% больше, чем в первую неделю месяца.

Одним из факторов перехода перевозчиков на ЭТрН стали требования крупных грузовладельцев. Многие из них начали подготовку к электронному документообороту заранее, настроили интеграции с действующими учетными системами и пересмотрели порядок оформления перевозок. Транспортные подрядчики таких компаний переходят на электронные накладные вслед за заказчиками.

«Драйвером перехода перевозчиков на ЭТрН во многом выступают сами грузовладельцы. Перевозчики активно перестраивают бизнес-процессы под разные системы документооборота. Но интеграция ЭДО — это только первый шаг. Чтобы исключить задержки, компаниям необходимо решить еще две важные задачи: четко разграничить ответственность участников и обеспечить оперативное внесение изменений в документы в ходе перевозки», — сказал Алексей Шаров, руководитель направления функциональных проектов Loginet.

Задержки при передаче и подписании ЭТрН увеличивают объем ручной работы. Сотрудники грузовладельцев и грузоперевозчиков отслеживают статусы документов, исправляют расхождения и повторно согласовывают накладные с контрагентами. При увеличении числа электронных накладных растет нагрузка на обработку и согласование документов. Часть этих операций компании могут автоматизировать за счет интеграции ЭДО, TMS и внутренних учетных системам. Это сокращает необходимость ручной проверки документов и упрощает обмен данными между участниками перевозки.