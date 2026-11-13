Ladcraft запускает «Фабрику ИИ-процессов» для трансформации бизнеса

Российский разработчик harness-платформы автономных ИИ-агентов для бизнеса Ladcraft представил решение, которое помогает компаниям перейти от точечного использования помощников к системному внедрению искусственного интеллекта. «Фабрика ИИ-процессов» позволяет создавать регулярные бизнес-процессы, где люди и ИИ-агенты работают как равноправные участники. Об этом CNews сообщили представители Ladcraft.

Многие российские компании применяют искусственный интеллект, но руководители редко видят от этого реальный экономический эффект. Так происходит потому, что большинство ИИ-инструментов создаются для продуктивности сотрудников – подготовки текстов, презентаций или работы в режиме чат-бота. Но чтобы увидеть финансовый результат в масштабе компании, нужно внедрять ИИ в бизнес-процессы, которые влияют на прибыль.

Ladcraft помогает бизнесу перейти от разовых экспериментов к системной интеграции технологий. «Фабрика ИИ-процессов» превращает ИИ-агентов из помощников в полноценных участников операционной деятельности. Платформа позволяет собирать, исполнять, проверять и измерять бизнес-процессы по метрикам затраченного времени, качества и стоимости.

Система не просто отвечает на вопросы в чате, а связывает людей, агентов, «1С», CRM и другие корпоративные системы в единый управляемый процесс с жестким контролем ошибок.

Как устроена «Фабрика ИИ-процессов»

Люди и агенты как равноправные участники. Каждая операция в процессе автоматически назначается тому, кто выполняет ее быстрее и качественнее – человеку или агенту. С ростом доверия и результативности человеческие операции заменяются агентскими.

Генерация процессов из текстового технического задания. Пользователю достаточно описать задачу простым языком – система сама разложит ее на шаги, подберет нужных агентов из маркетплейса навыков или создаст новых, проверит интеграции («1С», CRM, почта) и визуализирует процесс на канбан-доске.

Автономная разработка софта (Dark Factory). Фабрика разработки на кодовых агентах самостоятельно сформирует ТЗ по текстовой задаче от бизнес-пользователя, напишет код с нуля, протестирует его, создаст интерфейсы, подготовит документацию и быстро запустит в работу. Система умеет создавать ПО как на стандартных языках программирования, так и дорабатывать конфигурации на базе «1С» и других российских платформ (low-code / no-code). Это сокращает время от идеи до запуска продукта с месяцев до нескольких дней.

Встроенный контроль качества и сквозные метрики. Процесс контролируется алгоритмами оценки: если агент или человек допускает ошибку, задача отправляется на доработку или эскалируется руководителю. На дашборде в динамике отображаются метрики процесса, затраты времени и бюджета и подсвечиваются «узкие места».

«Новый подход к трансформации бизнеса позволяет построить корпоративную ИИ-платформу, где навыки собираются в агентов, агенты и люди – в измеримые процессы, а процессы – в цепочку создания ценности. Мы идем к образу “компании будущего”, в которой один-два человека принимают решения и работают с клиентами, а команда ИИ-агентов закрывает всю рутину. Доля операций под управлением агентов становится новой стратегической метрикой бизнеса», – сказал CEO Ladcraft Марат Мухарьямов.

Зрелому бизнесу «Фабрика ИИ-процессов» позволяет повысить операционную эффективность без резких изменений инфраструктуры. Компаниям в фазе быстрого роста решение помогает быстро адаптироваться к изменениям и создавать новые продукты без долгих циклов разработки.

Harness-платформа Ladcraft дает готовый сквозной инструмент для бизнес-пользователей и ИT-директоров. Решение развертывается в контуре компании (on-premise) и обеспечивает аудируемость запросов, изолированность данных и разграничение прав доступа, то есть полностью закрывает требования информационной безопасности.