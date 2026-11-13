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ИИ экономит рабочее время, но не влияет на зарплату

ИИ сокращает время на выполнение задач, но пока не влияет на доходы. Осваивают новые инструменты россияне в основном самостоятельно. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных офисных сотрудников из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Инструменты на основе искусственного интеллекта используют в работе 64% офисных сотрудников. Мужчины пользуются ИИ чаще женщин: 69% против 58% соответственно.

Среди молодежи до 35 лет новые технологии взяли в работу 79%, среди сотрудников 35—45 лет — 65%, а среди тех, кому больше 45 лет, — 53%.

Обладатели дипломов вузов используют ИИ чуть чаще, чем выпускники колледжей и техникумов (61 и 55%).

Чем больше человек зарабатывает, тем чаще он работает с ИИ. Среди получающих до 100 тыс. руб. таких 53%, среди тех, у кого зарплата от 100 до 150 тыс., — 63%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. — 70%.

Среди тех, кто пользуется ИИ, каждый второй (53%) за последние два года учился работать с новыми технологиями. Чаще всего — за свой счет (25%) или на бесплатных курсах (23%). Полностью оплатил обучение работодатель только у 4% опрошенных, еще 1% разделили расходы с компанией.

Главный плюс новых технологий — экономия времени. 64% пользователей говорят, что на типовые задачи теперь уходит меньше времени. У 20% ничего не изменилось. У 4% времени стало уходить больше: «За ИИ нужно все проверять», — комментируют они.

Впрочем, не у всех сокращение времени на выполнение привычных дел привело к сокращению объема работы: общая нагрузка уменьшилась у 29%. 43% разницы не заметили. У 10% работы, наоборот, прибавилось: «Сократили сроки и увеличили количество задач».

А что с зарплатой? У 77% она не изменилась после освоения ИИ. Стали больше зарабатывать 5% опрошенных. Еще у 5% доход, напротив, снизился: «ИИ оплачиваю за свой счет, так что можно сказать, что зарплата сократилась»; «Считается, что времени на проект трачу меньше».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Полностью полагаться на ИИ сотрудники пока не готовы. Средняя оценка доверия — 3,3 балла из 5. Каждый второй (54%) поставил нейросетям нейтральную «тройку». Высокие оценки (4 и 5 баллов) дали 35%, низкие (1 и 2 балла) — 9%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 364

Время проведения: 19 октября — 6 ноября 2026 г.

Исследуемая совокупность: трудоустроенные офисные сотрудники

Размер выборки: 1600 респондентов.

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