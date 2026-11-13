Доля закупок корпоративов с онлайн-форматами выросла в 2,5 раза

Доля закупок на организацию новогодних корпоративов с онлайн-форматами — трансляциями, прямыми эфирами и игровыми онлайн-программами — выросла с 6% в январе–октябре 2025 г. до 15% за тот же период 2026 г., следует из данных электронной торговой площадки «ТендерПро». Количество таких закупок увеличилось более чем на четверть, хотя в целом закупок на организацию корпоративов стало на 49% меньше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

В закупках впервые зафиксированы требования к нейросетевому контенту: они встречаются в 9% всех процедур на организацию корпоративов. В отдельных многолотовых закупках создание поздравительных роликов с помощью нейросетей предусмотрено в большинстве лотов наряду с услугами ведущего, звуковым и световым сопровождением.

Цифровая часть праздника выделяется в отдельный блок технического задания. Для сотрудников, которые не могут прийти на общее мероприятие, в закупках торговых сетей и компаний с филиалами встречаются онлайн-программы, например адвент-календарь с заданиями и призами в течение декабря. Заказчики прописывают доступ с мобильных устройств, учет сменного графика и разных часовых поясов, запись прямых эфиров, модерацию и техническую поддержку участников. От исполнителя ждут описания параметров устройств и интернет-соединения, а также правил подсчета результатов и определения победителей.

В технических заданиях прописывают и требования к видеопродакшну: ролик нужно смонтировать в день мероприятия, а исходные материалы передать в разрешении не ниже Full HD или в 4K при наличии технической возможности. Для проведения трансляций и организации интерактивных форматов заказчики предусматривают светодиодные экраны и проекционное оборудование.

В предыдущие годы число закупок на организацию корпоративов росло: с 2022 по 2025 гг. оно увеличилось почти в четыре раза. Однако в январе–октябре 2026 г. показатель впервые за этот период снизился.

«В компаниях с распределенными командами новогодний корпоратив постепенно превращается в ИT-проект. По нашей оценке, в ближайшие сезоны цифровые решения будут занимать все больше места в технических заданиях. Организаторам мероприятий потребуется развивать компетенции в области онлайн-сервисов, трансляций и интерактивных платформ или привлекать для этого профильных ИT-подрядчиков», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.