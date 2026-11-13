«Дикси» внедрила систему управления доступностью товаров на полках от Magnit Tech

Розничная сеть «Дикси» совместно с «Магнитом» внедрила систему управления доступностью товаров, контролирующую корректное заполнение полок в магазинах (показатель on-shelf availability – OSA). Решение, действующее в «Дикси», ранее было разработано командой Magnit Tech – технологического подразделения «Магнита» – и внедрено в его розничной сети. Об этом CNews сообщил представитель «Магнита».

ИТ-команды «Дикси» и «Магнита» доработали решение, адаптировав его к ассортименту и специфике «Дикси». В марте 2026 г. сеть полностью перешла на новое решение во всех магазинах.

В основе системы контроля доступности товаров лежит комплекс моделей машинного обучения, которые анализируют десятки факторов, включая динамику продаж, товарные остатки, цены и дополнительную информацию о движении товаров. Система использует различные алгоритмы для выявления потенциальных проблем с доступностью товаров на полках, оценки достоверности сигналов и определения приоритетности проверок. На основе этого анализа формируются задания для сотрудников магазинов для устранения проблем и восстановления продаж.

Тестирование в 100 магазинах «Дикси» проводилось в 2025 г., уже тогда решение от «Магнита» показало точность анализа пустот на полках более чем на 10% выше, чем система от стороннего вендора, работавшая на тот момент в «Дикси».

По данным на конец октября, благодаря внедрению новой системы контроля доступности товаров на полке доля спасенных продаж (продаж, которые компания недополучила бы из-за фактического отсутствия товаров на полке) за месяц составила 1,32% от оборота (действовавшее в 2025 г. решение обеспечило показатель только в 1,09%). Целевой показатель, который сеть рассчитывает достичь к концу года, составляет 1,5%. По оценке «Дикси», внедренное решение обеспечивает одни из самых высоких на рынке показателей точности распознавания и спасенных продаж.

Олег Баженов, Chief Data Officer розничной сети «Дикси», сказал: «Доступность товаров на полке – один из важнейших критериев покупательского сервиса и успешной работы магазина в целом. Решение, которое мы внедрили совместно с «Магнитом», позволяет эффективно контролировать корректное наполнение и своевременное пополнение полок, минимизируя ошибки, связанные с неправильным заказом, учетом и выкладкой товаров».