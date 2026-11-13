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«Диасофт» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и ОС «Роса Хром 12»

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений, и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость СУБД Digital Q.DataBase и операционной системы «Роса Хром 12». Об этом CNews сообщил представитель компании «Диасофт».

В ходе испытаний Digital Q.DataBase версии 18 успешно установили и запустили в Docker-контейнере «Роса Хром 12 Сервер». Дополнительные зависимости для установки не потребовались. Также было проверено выполнение операций с использованием трех компонентов СУБД Digital Q.DataBase: Pearl (диалект PostgreSQL), Marble (Microsoft SQL Server) и Onyx (Oracle Database). В результате была подтверждена стабильность совместной работы решений и корректность поддержки диалектов популярных западных СУБД.

«Роса Хром» – российская операционная система для рабочих станций и серверов, предназначенная для использования в бизнесе и государственном секторе. Серверная редакция служит основой для построения защищенной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры.

Digital Q.DataBase – российская СУБД, которая поддерживает работу с диалектами Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Это позволяет заменять иностранные СУБД без переработки кода прикладных приложений.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, сказал: «Подтвержденная совместимость позволяет использовать Digital Q.DataBase в серверных конфигурациях на базе «Роса Хром 12». Таким образом, заказчики могут применять отечественную операционную систему и СУБД в рамках одной инфраструктуры, в том числе при построении импортонезависимых ИТ-систем».

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Вячеслав Кадомский, директор по развитию «НТЦ ИТ Роса», отметил: «При выборе операционной системы для корпоративной инфраструктуры заказчикам важно учитывать совместимость с программным обеспечением, которое уже используется или планируется к внедрению. Поэтому мы уделяем внимание проверке совместной работы «Роса Хром» с российскими решениями разных классов».

Оба решения включены в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК России, могут использоваться при построении ИТ-ландшафтов государственных организаций и объектов критической информационной инфраструктуры.

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