Bell Integrator fabricaONE.AI приняла участие в реализации проекта по созданию цифровой платформы грузовых перевозок для нефтяной компании

Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) приняла участие в разработке и запуске цифровой платформы для автоматизации транспортной логистики одного из крупных игроков нефтеперерабатывающей отрасли России. Решение объединило всех участников логистической цепи в едином цифровом окне, снизило среднюю стоимость перевозок и позволяет ежегодно обрабатывать более 50 тыс. заказов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До внедрения платформы взаимодействие грузовладельцев, поставщиков и транспортных компаний строилось на разрозненных каналах - электронной почте, телефонах и факсах. Процесс отбора исполнителей для перевозок был длительным и непрозрачным, а поиск подходящей спецтехники для магистральных маршрутов или работ на месторождениях занимал несколько дней. Отсутствие единого инструмента управления логистикой создавало операционные задержки, повышало затраты и осложняло контроль за сроками, качеством услуг и документооборотом.

Команда проекта заказчика совместно со специалистами Bell Integrator разработала интуитивный цифровой сервис, интерфейс которого адаптирован под сложные промышленные задачи, но сохраняет простоту пользовательского приложения для заказа такси. Компания может выбрать из широкого спектра транспорта: самосвалов, тралов, грузовых подъемников, спецтехники, автобусов и легковых автомобилей, а также задать строгие требования к опыту водителей, допускам и техническому состоянию машин. Платформа охватывает как магистральные перевозки, так и задачи «последней мили» на лицензионных участках и производственных территориях. Ключевым элементом стал алгоритм автоматического подбора: информация о заказах мгновенно рассылается более чем 1,5 тыс. зарегистрированным транспортным компаниям, что обеспечивает прозрачную конкуренцию и быстрый выбор оптимального предложения.

После внедрения сервиса удалось достичь значительных результатов в улучшении логистики заказчика: снижение затрат: открытая конкуренция и автоматизированный подбор позволили сократить стоимость услуг до 7% ниже рыночного уровня; ускорение процессов: создание заказа занимает 5-10 минут, а поиск перевозчика в среднем - 4 часа, при этом сроки согласования заявок сократились в два-три раза; прозрачность и контроль: единое цифровое окно заменило разрозненную коммуникацию, предоставив сквозной статус заявок и упростив управление всеми контрагентам.

Компания получила инструмент, который не только ускоряет поставки и снижает операционные расходы, но и обеспечивает гибкость при работе на удаленных объектах нефтегазового сектора. Автоматизация ключевых процессов высвобождает ресурсы логистов для стратегических задач, а конкуренция на платформе гарантирует оптимальное соотношение цены, сроков и качества услуг.

Логистика в нефтегазовом секторе традиционно требует учета десятков параметров, от состояния техники до допусков водителей. В результате плодотворной совместной работы со специалистами заказчика удалось создать платформу, где сложность промышленной грузоперевозки скрыта за интуитивным интерфейсом, а алгоритмы подбора обеспечивают прозрачную конкуренцию. Сегодня это решение работает как реальный драйвер операционной эффективности. Компания управляет всей логистической цепочкой в одном окне, получая предсказуемые сроки, прозрачные тарифы и возможность масштабировать сервис на новые активы без увеличения штата логистов.