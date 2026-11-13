АО «Волтари» вступило в ассоциацию НАУФОР

АО «Волтари» (Vaultary), компания из группы Web3 Tech – разработчика корпоративных блокчейн-решений и провайдера web3-сервисов, включена в состав членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Соответствующее решение совет директоров ассоциации принял 13 ноября 2026 г.

Компания вступила в профессиональное сообщество по двум направлениям – деятельность цифрового депозитария и оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС ЦФА).

НАУФОР – некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России. Членство в организации позволит АО «Волтари» участвовать в формировании отраслевых практик и стандартов, обсуждении регулирования рынка цифровых активов и цифровых валют в формате профильных групп, а также представлять интересы участников этого сегмента. Компания также рассчитывает развивать применение блокчейн-технологий на корпоративном финансовом рынке.

Vaultary – цифровой депозитарий и ОИС ЦФА в рамках экосистемы группы Web3 Tech, предназначенный для учета и перехода прав на цифровые валюты, иностранные цифровые инструменты и ЦФА. Платформа цифрового депозитария администрирует адреса-идентификаторы в публичных блокчейнах и является отечественным кастодиальным решением по хранению и учету криптоактивов, отвечающему мировым стандартам хранения цифровых валют.

«В октябре 2026 г. платформа Vaultary стала первым российским цифровым депозитарием вышестоящего уровня, который организовывает и поддерживает технологическую часть процессов, связанных с оборотом цифровых валют: хранение активов, управление криптографическими ключами, обработку транзакций, взаимодействие с блокчейн-сетями, а также обеспечение требуемого уровня информационной безопасности. У нас накоплен большой опыт в области построения инфраструктурных решений на базе блокчейна, которым мы готовы делиться с другими компаниями. Так, вступление в НАУФОР открывает для нас возможность участвовать в формировании правил и стандартов нового рынка с поддержкой ведущей СРО, а также возможность обмениваться практикой с другими членами ассоциации», – сказал Артем Калихов, генеральный директор АО «Волтари» (ГК Web3 Tech).