«1С-Рарус» подвел итоги 10-летней цифровой трансформации АО «Русская медная компания»

«1С-Рарус» реализовал портфель проектов по внедрению комплекса решений «1С:Корпорация» в «Русской медной компании» (РМК). Выстроена единая цифровая среда с централизованной нормативно-справочной информацией, сквозной интеграцией систем и едиными подходами к управлению бизнес-процессами. Автоматизировано 3 тыс. рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

РМК — один из производителей меди в России. Компания основана в 2004 г. и реализует полный цикл от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. В РМК занято более 26 тыс. штатных сотрудников и работников подрядных организаций. Система управления бизнесом базируется на строгом соблюдении законодательства, прозрачных процедурах принятия решений и обеспечении социальных гарантий сотрудникам.

До старта проекта на предприятиях РМК использовали несколько разрозненных учетных систем, которые решали локальные задачи, но уже не обеспечивали необходимый уровень централизации, сопоставимости данных и оперативности информации для эффективного управления группой.

В 2016 г. перед совместной проектной командой «ЕРП Центр» (сейчас офис «1С-Рарус» в Екатеринбурге) и РМК были поставлены задачи выполнить пилотное внедрение «1C:ERP Управление предприятием» на одном из производственных предприятий горнодобывающего дивизиона. Также в 2018 г. проектной командой был завершен проект автоматизации на одном из предприятий металлургического дивизиона. Результаты проектов в дальнейшем использовали как корпоративный шаблон для тиражирования на другие предприятия РМК с учетом производственной специфики каждой площадки. Это позволило унифицировать процессы, снизить трудозатраты на поддержку и успешно применять лучшие практики в новых проектах.

В результате цифровой трансформации в РМК централизованы справочники, учет и отчетность, выстроена единая система управления нормативно-справочной информацией. Доработки типового функционала выполняли с сохранением типовой логики и поддержки. По мере выхода новых версий системы регулярно обновляли, подстраивая внесенные изменения и при необходимости корректируя бизнес-процессы.

К началу 2026 г. комплекс решений «1С:Корпорация», включающий ERP-конфигурации и КОРП-версии «Зарплата и управление персоналом», «Бухгалтерия предприятия», был развернут на всех предприятиях РМК. Поддержку информационных систем обеспечивает внутренняя служба поддержки РМК, с привлечением в сложных случаях функциональных архитекторов «1С-Рарус».

Результаты перестройки процессов и управления в цифрах: до 30% увеличили скорость получения управленческой информации; на 20% сократили трудоемкость подготовки отчетности; в два раза ускорили формирование корпоративной отчетности для головной компании; в 1,5 раза выросла скорость обработки документов и сокращены сроки согласования; в два раза снижен объем бумажного документооборота; на ряде предприятий достигнуты измеримые улучшения за счет внедрения системы штрихкодирования и адресного хранения, автоматизации ежесуточной производственной отчетности, оптимизации планирования закупок, учета ТМЦ и средств индивидуальной защиты.

Андрей Пантюхин, руководитель проектов управления цифрового развития АО «Русская медная компания»: «Нам удалось выстроить единую цифровую экосистему «1С». На постоянной основе в оперативном режиме в решениях «1С:Корпорация» работают более 20 производственных предприятий горнодобывающего и металлургического дивизионов и более 80 непроизводственных предприятий компании. Подключены системы документооборота, выполнена интеграция со смежными решениями и сервисами. Мы существенно сократили ручной труд и ускорили бизнес-процессы. В перспективе — дальнейшая оптимизация нормативно-справочной информации, расширение интеграции с новыми подразделениями и системами».