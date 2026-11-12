Staffcop научился выявлять признаки внутренних угроз с помощью ИИ

Разработчики Staffcop (входит в экосистему для бизнеса «Контур») представили новый компонент Staffcop Semantic, который использует искусственный интеллект для поиска потенциальных угроз информационной безопасности. Он позволяет выявлять подозрительные события по смыслу корпоративных коммуникаций, а не только по заранее заданным ключевым словам. В обновление также вошли дополнительные механизмы защиты доступа и инструменты для упрощения расследований. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В системе Staffcop появился компонент Semantic, предназначенный для семантического анализа корпоративных коммуникаций с помощью больших языковых моделей (LLM). Новая функциональность помогает специалистам по информационной безопасности обнаруживать признаки потенциальных нарушений, находить значимые события и быстрее разбираться в обстоятельствах инцидентов.

Традиционные инструменты поиска во многом опираются на заранее определенные слова и выражения. Однако потенциально опасные действия не всегда сопровождаются прямыми формулировками. Staffcop Semantic позволяет учитывать контекст сообщений, их тематику, тональность и предполагаемые намерения участников коммуникации. Например, система может помочь выявить признаки мошенничества, попыток сокрытия информации или обсуждение чувствительных для компании вопросов без необходимости заранее перечислять все возможные слова и выражения.

В основе компонента лежат два инструмента. Первый — политики LLM, которые автоматически классифицируют сообщения по заданным критериям. Компании могут использовать готовые политики или создавать собственные с учетом специфики бизнеса и внутренних процессов. Второй — чат-бот, позволяющий искать события в системе с помощью запросов на естественном языке. Вместо настройки сложных фильтров специалист может сформулировать задачу обычными словами.

Такой подход помогает сократить объем ручной работы при анализе событий безопасности и расследовании инцидентов. При этом семантический анализ дополняет существующие инструменты Staffcop, позволяя выявлять ситуации, которые сложно обнаружить с помощью традиционного поиска по ключевым словам.

В обновлении также расширены возможности защиты доступа к системе. Staffcop получил поддержку двухфакторной аутентификации через RADIUS с возможностью использования совместимых решений, включая сервис 2ФА ID от «Контур.Эгиды». Дополнительный фактор позволяет снизить риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации даже в случае компрометации пароля. Кроме того, появились новые настройки парольных политик, защита от подбора паролей и обновленный механизм управления пользовательскими сессиями.

Еще одно изменение — поддержка перехвата сетевого трафика при работе с сервисами, использующими TLS 1.3., что расширяет возможности контроля передачи корпоративных данных через почту, мессенджеры, облачные хранилища и другие веб-сервисы без необходимости перехода на предыдущую версию протокола.

Разработчики также доработали инструменты администрирования и отчетности. Комбинированный отчет теперь может учитывать данные систем контроля и управления доступом (СКУД), сопоставляя время присутствия сотрудника на территории организации с его компьютерной активностью. В панели управления появился инструмент для выявления компьютеров, которые находятся в сети, но перестали передавать данные в систему. Кроме того, ускорена выгрузка отчетов в PDF и усовершенствован механизм обновления агентов без обязательной перезагрузки рабочих станций.

Изменения направлены на сокращение времени поиска и расследования инцидентов, повышение защищенности самой системы и упрощение ее эксплуатации в крупных корпоративных инфраструктурах.