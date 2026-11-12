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Рязанские промышленники в два раза увеличили затраты на видеонаблюдение

МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики в Рязанской области. За 10 месяцев 2026 г. объем вложений в такие решения со стороны рязанских компаний вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего средств в видеонаблюдение инвестируют крупные промышленные предприятия, чтобы обеспечить безопасность и автоматизацию рабочих процессов.

Аналитики МТС выяснили, что в 80% случаев системами видеонаблюдения в регионе пользуются промышленные предприятия, в 10% – компании из оптовой и розничной торговли, в 5% – из сферы услуг.

Около 65% компаний в Рязанской области используют системы контроля и управления доступом (СКУД) и автоматического распознавания автомобильных номеров, 28% – учета рабочего времени сотрудников и охраны периметра.

Такие решения позволяют предприятиям контролировать перемещение транспорта и персонала, ограничивать доступ на отдельные участки производства и оперативно реагировать на нештатные ситуации. При этом больше всего затраты локальных компаний выросли на системы контроля доступа, противопожарное оборудование и охрану периметра – в 4,5 раза.

«Мы отмечаем значительный рост объема инвестиций рязанских компаний в системы видеонаблюдения и видеоналитики. Сегодня эти технологии помогают бизнесу решать гораздо больше задач, чем просто обеспечивать безопасность. Например, с помощью искусственного интеллекта можно автоматически выявлять брак на производственной линии, контролировать соблюдение техники безопасности. Это позволяет компаниям сокращать издержки, быстрее реагировать на возникающие проблемы и повышать эффективность производственных процессов», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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