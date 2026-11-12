Программа устранения цифрового неравенства охватила еще 18 сел Самарской области

Еще шесть тысяч сельчан получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету «МегаФона». Сеть оператора охватила поселки и села с населением от 100 до 500 человек. Работы прошли в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» при поддержке министерства цифрового развития и связи Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты расширили покрытие 4G в 18 малых населенных пунктах, расположенных в 14 районах региона. При этом максимальное число таких поселений пришлось на Кинельский, Приволжский и Красноярский районы.

Инженеры задействовали в этих селах средний диапазон частот и обеспечили скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Это позволяет жителям пользоваться «Госуслугами», играть в онлайн-игры, смотреть видео в высоком качестве, быстро пересылать тяжелые файлы, а при необходимости — учиться и работать удаленно.

«Сегодня наша сеть охватывает даже самые маленькие и отдаленные деревни, где живут от нескольких десятков человек. Развивать современную инфраструктуру на таких территориях удается в том числе благодаря участию в федеральных программах. В результате удаленность от райцентра не мешает местным жителям оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами», — прокомментировал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Так, покрытие оператора появилось в поселках и селах с населением до пятисот человек, среди которых Новая Таяба, Булак, Сосновка, Чулпан, Тимяшево, Павловка, Энергия и другие. Кроме того, стабильный мобильный интернет теперь помогает путешественникам и любителям поездок выходного дня. Например, сигнал улучшился в селе Бестужевка с его дворянским наследием на берегу Саратовского водохранилища и в селе Широченка, через которое лежит путь в реликтовый нацпарк «Бузулукский бор».

В Самарской области сельские абоненты уже скачивают на 15%–20% больше трафика, чем горожане. Одному пользователю здесь в среднем требуется порядка 35 Гб в месяц. При этом рекордсменами по потреблению интернета чаще всего становятся населенные пункты с небольшим числом жителей. За последний месяц в селах Антипкино Кошкинского района, Новые Ключи Кинель-Черкасского и Прибой Безенчукского на одно устройство в сети оператора в среднем приходилось от 150 до 200 Гб.