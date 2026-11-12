Подтверждена совместимость сервера RDW серии «Хибины» с «Ред ОС 8»

Компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) и «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, успешно подтвердили технологическую совместимость сервера RDW серии «Хибины 2.0» с «Ред ОС 8» в стандартной и сертифицированной редакциях. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи».

Высокопроизводительный сервер RDW серия «Хибины 2.0» сертифицирован для работы с отечественной операционной системой «Ред ОС 8» и готов к использованию на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Специалистами RDW Computers и «Ред Софт» проведена проверка совместимости операционной системы с аппаратным обеспечением сервера, в ходе которой тестировалось: определение устройств в системе, конфигурирование, управление и отсутствие критических ошибок совместимости.

Профессиональная оценка специалистов двух компаний была сосредоточена на корректном взаимодействии тестируемой операционной системы со встроенным программным обеспечением серверного оборудования. Такой технологический симбиоз поддерживает бесперебойную работу объектов КИИ и позволяет предотвращать непредвиденные сбои до момента их возникновения. Результатом испытаний стало подтверждение технологической совместимости аппаратного и программного решений.

Высокопроизводительный сервер RDW серия «Хибины 2.0» создан на материнской плате RDW MBS-C741P, разработанной российским вендором, и применим для виртуализации, работы с СУБД и гиперконвергентными решениями, а также выполнения комплекса критически важных задач в рамках построение ЦОД. Его технические параметры – количество процессоров: 1-2; поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64; тип процессора: Intel Xeon Scalable Gen 4-5; чипсет: C741; оперативная память: DDR5. Сервер разработан для государственных заказчиков в соответствии с требованиями к КИИ.

«Спрос внутреннего ИТ-рынка на технологически совместимые российские программные продукты и аппаратные решения продолжает расти. Наша планомерная работа по сертификации серверов RDW Computers с операционной системой «Ред ОС» – не бюрократическая процедура, а серьёзное доказательство того, что наша техника готова к выполнению самых сложных задач в любом из отраслей российской экономики. И там, где поставлена на карту надёжность и защищённость ИТ-инфраструктуры, наше оборудование показывает свои лучшие эксплуатационные качества», – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи».

«Ред ОС» – российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах, рабочих станциях и специализированных устройствах. Разработчик гарантирует длительную поддержку версий более 5 лет. «Ред ОС» позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система совместима с более чем 5 тыс. отечественными решениями и используется в 12 тыс. коммерческих компаниях, госкорпорациях и органах государственной власти. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

«Подтверждение совместимости сервера RDW серии «Хибины 2.0» с «Ред ОС 8» расширяет возможности российских заказчиков по созданию надёжной ИТ-инфраструктуры. Проведённые испытания показали корректную работу операционной системы с аппаратными компонентами сервера и подтвердили готовность решения к применению в высоконагруженных системах, в том числе на объектах КИИ. Мы продолжим развивать технологическое сотрудничество с российскими производителями оборудования и формировать совместимые программно-аппаратные решения для различных отраслей», – отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».