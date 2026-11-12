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МТС включила LTE для путешественников к Андреевской роще

МТС запустила базовую станцию в селе Андреевка Ивановского округа. Жители небольшого села, а также туристы и любители амурской природы, посещающие ботанический памятник природы «Андреевская роща», могут пользоваться стабильно высокими скоростями мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила базовую станцию «Иртея» в селе Андреевка Ивановского округа. В зоне покрытия сети вся территория поселка: жилые дома, школа, фельдшерский пункт, библиотека, дом культуры, почтовое отделение. Скоростной доступ в интернет и стабильная голосовая связь в HD качестве позволят жителям пользоваться цифровыми сервисами для учебы, работы и развлечений, удаленно оформлять документы, справки и получать муниципальные услуги.

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Недалеко от села располагается особо охраняемая природная территория – «Андреевская роща». Это большой лесной массив с четким разделением участков: в западной части растут береза плосколистная и даурская, монгольский дуб, липа и осина; в восточной части больше даурской березы и липы; на юго-западе рощи – дубняк. Жители окрестных сел, Ивановки и даже Благовещенска посещают эти места чтобы отдохнуть, сделать фото редких и краснокнижных растений: венерин башмачок, пион обратнояйцевидный, лилия даурская и красоднев.

«Мы продолжаем запускать базовые станции и подключать к своей сети отдаленные и малые населенные пункты, устраняя цифровое неравенство и повышая качество жизни сельчан. Стабильная связь на селе – это возможность оперативно обратиться в службы спасения, оперативно получить услуги профильных служб без необходимости лично посещать учреждения в муниципальном или областном центре. Для туристов это шанс использовать цифровые путеводители и аудиогиды, чтобы больше узнавать о природе родного края», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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