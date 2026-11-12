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«МегаФон» усилил сеть в Добрянском округе Пермского края

«МегаФон» запустил новое покрытие в Добрянском округе Пермского края. Мобильная связь и интернет на скорости до 60 Мбит/с появились в поселке Вильва, селе Усть-Гаревая и деревне Ельники, где расположено одноименное садовое товарищество. Новые цифровые возможности стали доступны примерно 1000 человек, проживающих на этих территориях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили телеком-оборудование с учетом потребностей местных жителей и прогнозируемой нагрузки на сеть. Базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить не только широкое покрытие территории, но и высокую скорость мобильного интернета даже при большом количестве пользователей. В частности, это актуально при росте сезонного трафика, например, в садовых товариществах в весенне-летний период.

Теперь жители еще трех населенных пунктов смогут связываться с родными и друзьями, пользоваться цифровыми сервисами, удаленно работать и учиться. Актуальным будет и получение государственных услуг в онлайн-формате.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Благодаря запуску новых базовых станций на территории Добрянского округа мобильная связь и интернет стали доступны примерно тысяче человек. Теперь жители поселка Вильва, села Усть-Гаревая и деревни Ельники, включая владельцев садовых участков, могут уверенно пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе видеозвонками и онлайн-кинотеатрами. Мы продолжим внимательно следить за потребностями пермяков в мобильных услугах, своевременно развивая телеком-инфраструктуру в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Александр Максимов.

Ранее оператор запустил телеком-оборудование в поселке Талица Добрянского округа.

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