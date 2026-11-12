«К2Тех»: 47% ИТ-команд делают ставку на отказоустойчивость инфраструктуры

«К2Тех» опросил более 100 руководителей технических направлений крупных российских компаний, чтобы выяснить, какие инфраструктурные задачи стоят сейчас перед бизнесом. В числе основных респонденты назвали переход с зарубежных решений, повышение отказоустойчивости, обеспечение безопасности и оптимизацию затрат. Наиболее востребованным направлением стало развитие платформенной инфраструктуры – его выбрали 46% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Самым распространенным инфраструктурным вызовом остается импортозамещение: необходимость заменить зарубежные решения отметили 54% участников. При этом среди респондентов, отметивших необходимость перехода на отечественный стек, 71% также указали другие инфраструктурные задачи, в том числе 45% – повышение отказоустойчивости.

В целом, повышение отказоустойчивости входит в приоритетные задачи 47% опрошенных. Выполнение новых требований законодательства и обеспечение безопасности отметили 33%, снижение инфраструктурных затрат – 32%, нехватку производительности или ресурсов – 30%.

Направления развития инфраструктуры

Развитие виртуализации, контейнеризации или частного облака актуально для 46% участников опроса. Задачи этой группы не ограничиваются заменой платформ: наряду с переходом на российскую виртуализацию, который планируют 42%, 35% участников намерены расширять возможности существующей виртуализации, внедрять контейнеризацию или Kubernetes – 31%. По 12% отметили создание частного облака и организацию гибридной инфраструктуры на нескольких платформах. При этом 31% участников этой группы уже используют инфраструктуру как код (IaC) и централизованное управление.

Однако скорость предоставления ресурсов внутри группы заметно различается. Только 19% получают их за минуты или часы через самообслуживание из общего пула, еще 15% — за один–три дня. Для 23% ожидание составляет одну–три недели, а для 42% получение ресурсов занимает больше месяца или требует закупки оборудования. В целом по выборке ускорение этого процесса актуально для 19% опрошенных.

Наряду с развитием платформ участники планируют укреплять инфраструктурную основу: вычислительные мощности, хранение данных и резервное копирование выбрали 18% опрошенных. Еще по 11% указали ИИ/ML и высокопроизводительные вычисления, а также мониторинг и управление инфраструктурой.

Стадии реализации проектов

Различаются не только задачи модернизации, но и стадии реализации проектов. На момент опроса 46% участников находились на этапе изучения и выбора решений: 23% изучали рынок, еще столько же сравнивали платформы и вендоров. При этом 21% сообщили, что решение уже внедрено и требует масштабирования или развития.

«Мы увидели два запроса – выбор технологической основы и развитие действующей инфраструктуры. При этом компаниям важно не только перейти на российские решения, но и сформировать платформенную основу для дальнейшего роста. Поэтому уже на старте проекта при проектировании целевой архитектуры важно оценивать совместимость такой платформы с существующими системами, а при масштабировании – доступность мощностей, скорость предоставления ресурсов и стоимость эксплуатации», – сказал руководитель практики виртуализации, контейнеризации и частных облаков «К2Тех» Василий Демидов.