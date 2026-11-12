CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще в одно малое село Хабаровского края пришел мобильный интернет

МТС обеспечила мобильным интернетом село Новоильиновка Комсомольского района. Ранее в населенном пункте работала только голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет МТС стал доступен местным жителям – по последним данным там живет чуть более 60 человек. Проведенные техническими специалистами МТС работы смогли обеспечить стабильным интернетом всю территорию села: почтовое отделение связи, дом культуры, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, местные магазины. Теперь жители Новоильиновки могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами.

Еще в двух селах Комсомольского района – Даппы и Гурское – специалисты МТС усилили мобильную сеть. В селе Даппы проживает чуть более 300 человек, в Гурском – чуть более 600. Благодаря модернизации в этих населенных пунктах удалось ускорить мобильный интернет четвертого поколения.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от того, где проживают люди – в крупных городах региона или отдаленных малонаселенных пунктах – все имели одинаковые цифровые возможности: пользоваться госуслугами, работать удаленно, иметь возможность обратиться к медицинскому специалисту онлайн. Мы уверены, что появление интернета в Новоильиновке также даст толчок развитию бизнеса в этом районе, а усиление сети в селах Даппы и Гурское заметят местные жители», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

«Появление скоростного мобильного интернета в небольшом селе меняет повседневную жизнь его жителей. Для удаленных населенных пунктов скорость и качество связи особенно важны, поэтому развитие связи в малых селах края остается одним из приоритетных направлений нашей работы», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Морозов, «Академия АйТи»: ИИ увеличивает производительность инженера, но не отменяет инженерную дисциплину

Россияне создали собственное ПО, чтобы выполнять больше ИИ-задач на тех же GPU

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

Как подписать PDF-файл электронной подписью: инструкция для бизнеса

Создан «стоп-кран» для ChatGPT на случай его выхода из-под контроля. Он срабатывает с задержкой 35 секунд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще