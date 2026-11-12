Axenix помогла ППТ автоматизировать документооборот

Компания Axenix завершила проект по внедрению электронного документооборота на основе «1С:Документооборот 8 Корп» для ООО «Подъемно-погрузочная техника» – игрока в сегменте складской техники на российском рынке. Заказчик получил единое пространство для работы с документами: централизованное хранение, автоматизированные маршруты согласования, контроль исполнения и разграничение доступа. Это позволило регламентировать и ускорить процессы подготовки и согласования документации. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

ООО «ППТ» (до 2025 г. – ООО «Юнгхайнрих») – поставщик электрической складской техники и стеллажного оборудования, ведущий деятельность как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом. Компания развивает собственный бренд складской техники JHLIFT и линейку роботизированных решений для склада JHROBOTS, а также занимается реализацией комплексных логистических проектов и сервисной поддержкой.

Для проекта заказчик выбрал компанию Axenix, эксперта в области программных продуктов «1С», которая ранее уже помогла «ППТ» успешно перевести процессы управления ресурсами с SAP на «1С:ERP». Основной целью внедрения системы «1С:Документооборот 8 Корп» стала автоматизация процесса согласования заявок на расходование денежных средств, учет и согласование договоров и контрагентов.

В рамках проекта были настроены индивидуальные маршруты согласования для различных типов заявок, реализован механизм согласования создания новых контрагентов, сформированы конфигурации прав доступа для различных ролей сотрудников. Также специалисты Axenix автоматизировали создание договоров ДО и настроили бесшовную интеграцию с ERP по их передаче.

Благодаря единой базе и настроенным механизмам разграничения доступа, логирования и контроля версионности, документооборот стал более управляемым и безопасным. Сократилось время на подготовку договоров и дополнительных соглашений.

«В структуру компании «ППТ» входит множество распределенных активов: это склады, где хранится оборудование, сервисные центры и другие объекты. Новая система дает нам возможность выстроить работу сотрудников всех активов с документами по единым правилам, автоматизировать рутину, устранить задержки на различных этапах формирования и согласования документов», – сказала Елизавета Баканова, директор департамента развития бизнес-процессов и цифровизации компании «ППТ».

«Важно различать электронный документооборот с контрагентами и внутренний документооборот компании. Первый часто закрывается оператором ЭДО, второй требует полноценной системы: маршрутов согласования, контроля исполнения, прав доступа. В проекте с ППТ мы фокусировались именно на внутреннем контуре и его связке с «1С:ERP». Такой подход позволяет заметно упростить и ускорить ключевые бизнес-процессы – от согласования заявок до работы с договорами. Накопленный опыт реализации проектов на продуктах «1С» дает нам возможность проводить качественный консалтинг и отвечать за эффективность внедряемых решений», – сказал Станислав Нагорский, руководитель практики «1С» компании Axenix.

Сотрудничество между Axenix и ООО «ППТ» будет продолжаться в рамках общей стратегии цифровизации ИТ-ландшафта.