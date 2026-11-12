Автоматизация подготовки геофизических данных

В геофизическом дивизионе холдинга «ТАГРАС» автоматизировали увязку измерений скважин по глубине. Разработанная программа сократила этот этап подготовки данных примерно с 10 до 2 часов. Решение испытали на реальных скважинах и внедрили в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители холдинга «ТАГРАС».

Согласовать измерения перед анализом

Геофизические исследования дают сведения о скважине и окружающих породах. Результаты записывают в виде кривых, показывающих изменение измеряемого показателя вдоль исследуемого интервала. Перед интерпретацией несколько записей необходимо согласовать по глубине.

Раньше специалист последовательно подбирал сдвиг каждой кривой вручную. Чем длиннее интервал исследования и больше записей, тем больше времени занимала подготовка. Команда решила автоматизировать повторяющиеся действия.

Правила обработки в программе

Сначала разработали программу чтения файлов и определили подходы к обработке. Особенности работы с каждой кривой описали в управляющей таблице. По этим правилам программа оценивает качество данных, определяет общий интервал, рассчитывает сдвиги и формирует итоговый файл.

После испытаний решение внедрили в работу. Увязка занимает около 2 часов вместо 10, производительность единого геологического центра выросла на 30%.

Обучение работе с измерительными приборами

Автоматизация данных входит в более широкую программу повышения эффективности. Отдельное направление связано с метрологическим центром, где за год выполняют более 800 операций калибровки и поверки. Эти работы позволяют проверять измерительные характеристики приборов.

Для каждой операции подготовили стандартную операционную карту — инструкцию с порядком действий. Обучение организовали по четырехшаговому методу, а навыки до и после занятий фиксировали в матрицах компетенций. Такие таблицы помогают определить уровень подготовки сотрудников и развивать наставничество.

Производительность труда в метрологическом центре выросла на 25–35%, а время калибровки сократилось в среднем на 30–37% в зависимости от типа прибора.

Собственные решения для датчиков и скважинных работ

Инициативная группа совместно с разработчиками создала собственные электронные печатные платы и прошивки для датчиков геолого-технологических исследований. Эти решения уменьшают зависимость от внешних производителей при обслуживании приборов.

Еще одна разработка — комплексный прибор для перфорации и ее контроля с привязкой по глубине. Перфорация создает отверстия в обсадной колонне и окружающей зоне скважины. Прибор объединяет несколько задач в одну спускоподъемную операцию. Для этого решения скорость работ увеличена вдвое, а время занятости скважины сокращено вдвое.

Опытный образец модуля прошел опытно-промышленные испытания и готов к работам на скважинах заказчика. Вместе проекты развивают обработку измерений, подготовку специалистов и технические возможности промысловых работ.