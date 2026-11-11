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ZALA представила новую бортовую платформу «Арсенал»: интеллектуальный центр БПЛА

Компания ZALA представляет универсальную программно-аппаратную платформу «Арсенал», которая устанавливается непосредственно на борт беспилотных летательных аппаратов. Новое решение оснащено собственным высокопроизводительным вычислителем и объединяет аппаратную часть с программными алгоритмами.

Платформа совместима со всеми типами БПЛА ZALA, что позволяет подключать различное оборудование и обрабатывать огромные массивы информации, включая видеопоток и тепловизионные данные, прямо во время полета. Такой подход, соответствующий глобальному тренду Edge AI, снижает зависимость от пропускной способности каналов связи и исключает необходимость постоянной передачи информации на наземную станцию.

На базе ZALA «Арсенал» реализован комплекс передовых интеллектуальных систем. В их число входят программные модули, позволяющие в автономном режиме решать задачи поиска, определения, классификации, сегментации, векторизации и трекинга объектов по видеоизображению и данным тепловизора, а также осуществлять наведение барражирующих боеприпасов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Платформа в режиме реального времени вычисляет и выводит на экран скорость, габариты, направление движения и дистанцию до подвижных объектов. Дополнительно интегрированы альтернативные системы навигации, позволяющие БПЛА определять свое местоположение без использования спутниковых систем — как в дневное, так и в ночное время.

Платформа стала неотъемлемой частью цифровой экосистемы ZALA и представляет собой фундаментальный задел для будущих решений. Технологии уже востребованы для решения различных задач: от мониторинга инфраструктуры, контроля дорожной обстановки и поисково-спасательных операций до решения специальных задач.

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