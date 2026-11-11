В АТС «Телфин.Офис» появился голосовой ИИ-агент

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил возможность подключения голосового ИИ-агента в виртуальной АТС «Телфин.Офис». Решение обеспечивает управление численностью цифровых сотрудников в зависимости от текущих потребностей компании. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Использование ИИ-агентов позволяет легко масштабировать операционные мощности бизнеса в периоды пиковых нагрузок. Например, можно быстро подключить агентов для первичной обработки входящих обращений. Также для сезонного бизнеса, где периоды роста и спада цикличны, ИИ-агенты без необходимости расширения числа операторов помогают решать задачи бизнеса без потери в качестве обслуживания.

ИИ-агенты решают большое число разнообразных бизнес-задач, включая продажи, поддержку, обучение и др. Среди возможных сценариев работы — обработка входящих обращений, проведение исходящих обзвонов, в частности, подтверждение записей, проведение опросов, рассылка напоминаний, а также реактивации клиентской базы. Также ИИ-агент может инициировать действия по итогам звонка, например, перевести звонок на профильного специалиста.

Клиенты самостоятельно определяют роль виртуального помощника и настраивают его поведение с помощью промтов, базы знаний и внешних инструментов, включая API. ИИ-агент работает круглосуточно, поддерживает голосовое общение в режиме реального времени, выполняет заданные сценарии и адаптируется под задачи бизнеса. ИИ-агент уже встроен в интерфейс АТС «Телфин.Офис», подключить его можно как добавочный номер самостоятельно или обратившись в техническую поддержку «Телфин». Сервис работает на базе Yandex Realtime API-инструмента в составе платформы Yandex AI Studio, который позволяет создавать и запускать голосовых ИИ-агентов.

Решение ориентировано на компании с высоким потоком клиентских обращений, в том числе в медицине, электронной коммерции, недвижимости, туризме и образовании. Например, клиники могут принимать запросы на запись в нерабочее время, интернет-магазины — обрабатывать обращения в периоды распродаж. Автоматизация помогает сократить время реакции на обращения, снизить риск потери клиентов и перераспределить нагрузку между сотрудниками. При этом специалисты могут сосредоточиться на вопросах, требующих экспертной оценки.

«По оценке Gartner, рынок самостоятельных ИИ-агентов и ассистентов для бизнеса и потребителей вырастет в 13 раз в период с 2025 по 2030 год. ИИ-агенты становятся сегодня наиболее востребованными в бизнесе, потому что позволяют быстро обрабатывать обращения, не терять потенциальных клиентов и справляться с пиковыми нагрузками без постоянного увеличения штата. Такие решения автоматизируют рутинные процессы, обеспечивают круглосуточную поддержку клиентов и освобождают сотрудников для более сложных задач», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».